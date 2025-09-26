Conteúdo de Marca
Uniaves é tricampeã no Campeonato de Firmas de Castelo
Colaboradores se unem em torno do futebol, fortalecem laços e conquistam títulos que refletem a integração no ambiente de trabalho
O futebol mais uma vez coroou com a vitória o time formado por colaboradores da Uniaves (empresa do Grupo Pif Paf Alimentos) no Campeonato de Firmas de Castelo. Inclusive, das quatro edições do torneio, o time Uniaves foi finalista em todas e, neste ano, conquistou a taça de campeão pelo terceiro ano consecutivo. O resultado confirma a força de um projeto criado pelos colaboradores da empresa, que encontraram no esporte um caminho para integração, amizade e descontração.
A trajetória até o título não foi fácil, mas a confiança no grupo e a capacidade de superação fizeram a diferença. Após a primeira fase, vieram as vitórias decisivas e os jogos de muita emoção. O time conquistou o troféu após a vitória por 1×0 contra a Collodetti (empresa de pedras ornamentais). O desempenho também rendeu o Prêmio de Melhor Artilheiro para jogador Robert Santos e o de Melhor Goleiro para Aldair da Silva Santos.
Para o coordenador do time, Caio César do Nascimento, a conquista foi alcançada graças à união dos integrantes. “Começamos o campeonato com desafios, mas sabíamos da força do grupo. Cada jogo foi encarado como uma decisão, todos se superaram dentro de campo e chegamos confiantes à final. Graças a Deus, deu tudo certo”, comemora.
A origem do Uniaves
A equipe nasceu de uma iniciativa espontânea. Logo após ingressar na empresa, Caio sentiu a necessidade de criar algo que criasse um vínculo com os colegas para além do trabalho. “Chamei alguns companheiros para formar o time e, desde então, a alegria de ver todos juntos nos motivou a continuar”, destaca.
Integrantes do time:
Defesa:
Caio Cesar do Nascimento
Elielson Santana
Anderson da Silva Pereira
Maurício Sampaio
Jerferson Tomazine
José Nilton Batista
Meio-Campo:
Deleon Dias dos Santos
Geilson da Silva
Luis Felipe Mariano
José Rodolfo Martins
Sancler Gomes
Tales Souza
Deuclessio Neto da Silva
Atacantes:
Valdeir da Silva dos Santos
Ricardo de Souza
Robert Santos
Leonardo Flores
Goleiro: Aldair da Silva Santos
Técnico: Vinício Miranda
Com treinos recorrentes e amistosos antes dos campeonatos, o entrosamento do grupo vai muito além do campo: “Formamos laços e amizades. Passamos a conviver com pessoas de diferentes áreas e isso também contribui para tornar o clima na empresa muito mais agradável”, completa Caio.
Neste ano, os colaboradores contaram com o apoio da Uniaves para a confecção dos uniformes e a inscrição no torneio, o que contribuiu para estruturar ainda mais o time. Mas a essência segue sendo o espírito coletivo dos colaboradores que transformaram a equipe em um exemplo de integração, resiliência e paixão pelo futebol dentro e fora da empresa.
