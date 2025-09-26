Uniaves é tricampeã no Campeonato de Firmas de Castelo

O futebol mais uma vez coroou com a vitória o time formado por colaboradores da Uniaves (empresa do Grupo Pif Paf Alimentos) no Campeonato de Firmas de Castelo. Inclusive, das quatro edições do torneio, o time Uniaves foi finalista em todas e, neste ano, conquistou a taça de campeão pelo terceiro ano consecutivo. O resultado confirma a força de um projeto criado pelos colaboradores da empresa, que encontraram no esporte um caminho para integração, amizade e descontração.

A trajetória até o título não foi fácil, mas a confiança no grupo e a capacidade de superação fizeram a diferença. Após a primeira fase, vieram as vitórias decisivas e os jogos de muita emoção. O time conquistou o troféu após a vitória por 1×0 contra a Collodetti (empresa de pedras ornamentais). O desempenho também rendeu o Prêmio de Melhor Artilheiro para jogador Robert Santos e o de Melhor Goleiro para Aldair da Silva Santos.

Para o coordenador do time, Caio César do Nascimento, a conquista foi alcançada graças à união dos integrantes. “Começamos o campeonato com desafios, mas sabíamos da força do grupo. Cada jogo foi encarado como uma decisão, todos se superaram dentro de campo e chegamos confiantes à final. Graças a Deus, deu tudo certo”, comemora.

A festa do título começou ainda em campo, logo após a decisão

A origem do Uniaves

A equipe nasceu de uma iniciativa espontânea. Logo após ingressar na empresa, Caio sentiu a necessidade de criar algo que criasse um vínculo com os colegas para além do trabalho. “Chamei alguns companheiros para formar o time e, desde então, a alegria de ver todos juntos nos motivou a continuar”, destaca.

Integrantes do time:

Defesa:

Caio Cesar do Nascimento

Elielson Santana

Anderson da Silva Pereira

Maurício Sampaio

Jerferson Tomazine

José Nilton Batista

Meio-Campo:

Deleon Dias dos Santos

Geilson da Silva

Luis Felipe Mariano

José Rodolfo Martins

Sancler Gomes

Tales Souza

Deuclessio Neto da Silva

Atacantes:

Valdeir da Silva dos Santos

Ricardo de Souza

Robert Santos

Leonardo Flores



Goleiro: Aldair da Silva Santos

Técnico: Vinício Miranda

Com treinos recorrentes e amistosos antes dos campeonatos, o entrosamento do grupo vai muito além do campo: “Formamos laços e amizades. Passamos a conviver com pessoas de diferentes áreas e isso também contribui para tornar o clima na empresa muito mais agradável”, completa Caio.

Neste ano, os colaboradores contaram com o apoio da Uniaves para a confecção dos uniformes e a inscrição no torneio, o que contribuiu para estruturar ainda mais o time. Mas a essência segue sendo o espírito coletivo dos colaboradores que transformaram a equipe em um exemplo de integração, resiliência e paixão pelo futebol dentro e fora da empresa.