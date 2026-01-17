Uniaves fortalece rede de apoio social em Castelo com doações mensais e parcerias de longo prazo

A Uniaves mantém, todos os meses, um trabalho contínuo de doação de carne para quatro importantes instituições sociais de Castelo, no Espírito Santo: a ACRIC (Associação das Crianças de Castelo), a ACAPODE (Associação Castelense de Pessoas com Deficiência), a Associação de Moradores de Aracuí (AMA) e a Vila Feliz, instituição de longa permanência para idosos (ILPI). A iniciativa reforça a presença da empresa na comunidade e o entendimento de que responsabilidade social se constrói com proximidade, escuta e compromisso de longo prazo.

Cada uma dessas instituições desempenha um papel fundamental na rede de proteção social do município. A ACRIC atua no acolhimento, proteção e assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A ACAPODE, fundada em 1998, desenvolve projetos voltados à inclusão social de pessoas com deficiência física. A AMA, por sua vez, realiza projetos sociais que beneficiam crianças, adolescentes e idosos, como o Projeto Bom de Esporte Bom de Escola e o Grupo Alegria de Viver. Já a ILPI atende pessoas idosas que, por diferentes motivos, necessitam de cuidados em regime de longa permanência.

Segundo Raniela Remídio, Coordenadora de Responsabilidade Social, a escolha das instituições parceiras está diretamente ligada à relevância do trabalho que elas realizam junto à comunidade. “Essas são instituições presentes há muitos anos na cidade de Castelo e que prestam um serviço de grande impacto social. Reforçando a nossa cultura de investimento social, as doações tem como objetivo apoiar a alimentação dos beneficiários dessas entidades”, explica.

O relacionamento próximo com a comunidade é um dos principais critérios adotados pela empresa. “Por meio dessa proximidade, conseguimos entender as necessidades da localidade e identificar instituições que desenvolvem ações de relevância para a cidade”, afirma Raniela. Para a Uniaves, a diversidade de públicos atendidos (crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência) também foi decisiva para a definição das parcerias.

Além do apoio com as doações, a empresa busca construir vínculos humanos e institucionais sólidos. “Relacionamento é a base do nosso trabalho. Queremos uma comunidade próxima de nós e gerar um sentimento de pertencimento. Ter uma empresa com a relevância da Uniaves em Castelo é motivo de orgulho e isso reforça o nosso compromisso com a responsabilidade social”, completa Raniela.

Parceria fundamental

Do lado das instituições, o impacto da parceria é percebido no dia a dia. Para Anacleto Brunoro Júnior, Presidente da Associação de Moradores de Aracuí (AMA), o apoio da Uniaves é fundamental para a continuidade dos projetos desenvolvidos pela entidade. “A nossa missão é interagir e integrar crianças, adolescentes, jovens e adultos, suas famílias e a comunidade por meio de programas, projetos e ações. A contribuição da Uniaves nos ajuda muito, especialmente no programa de segurança alimentar e nutricional dos assistidos”, destaca.

As doações da Uniaves são usadas na alimentação das crianças atendidas pela AMA

Ele explica que as doações mensais contribuem diretamente para a rotina da instituição. “Essa parceria garante que os produtos doados façam parte do cardápio diário dos assistidos, no almoço e no jantar, ajudando a oferecer uma alimentação equilibrada e saudável. Além disso, a Uniaves também participa com ações de voluntariado, apoiando na limpeza do pátio e em datas comemorativas, o que fortalece ainda mais o vínculo”, afirma.

Ao dar visibilidade a iniciativas como essa, a Uniaves também busca inspirar outras empresas e ampliar a rede de apoio às instituições sociais. “Quando empresas se unem e voltam o olhar para as comunidades, criamos ambientes mais desenvolvidos e sustentáveis. Ao somarmos esforços dos setores público e privado, todos ganham: fortalecemos uma comunidade mais feliz, participativa e produtiva”, conclui Raniela Remídio