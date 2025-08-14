Uniaves promove manhã de diversão para famílias em Castelo

Brincadeiras, oficina de mini chefes, medalhas e muita diversão marcaram o sábado (9) no Campo do Operário, em Castelo (ES), durante a primeira edição do evento “Pif Paf Alimentos na Comunidade”. A ação social realizada pela Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos, contou com a participação de colaboradores voluntários do programa Pif Paf Solidário. Esse movimento integra o planejamento da área de Responsabilidade Social do Grupo. O objetivo da iniciativa é estreitar o relacionamento com as comunidades do entorno das unidades da empresa.

Famílias atendidas pelos projetos ACRIC (Associação das Crianças de Castelo) ou que fazem parte da AMA (Associação dos Moradores de Aracuí) foram recebidas com carinho e alegria por toda a equipe. O espaço foi cuidadosamente preparado pelos voluntários para proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e repleto de atividades para as crianças da comunidade.

Entre as atrações, estavam os tradicionais pula-pulas, jogos interativos como o “alimentando o franguinho” e uma deliciosa e divertida oficina de produção de cupcakes. Não faltaram sorrisos e entusiasmo por parte das crianças, que participaram das atividades durante toda a manhã.

Enquanto os pequenos se divertiam sob o olhar atento de monitores voluntários, os familiares puderam desfrutar de um momento de tranquilidade e integração. Lanches especiais foram preparados pela equipe do refeitório da Uniaves especialmente para a ocasião, oferecendo sabor e acolhimento.

A coordenadora de Responsabilidade Social do Grupo Pif Paf Alimentos, Raniela Remídio, realizou a abertura do evento, agradecendo a presença de todos. Em sua fala, destacou a importância de fortalecer os laços entre a empresa e a comunidade local. “Acreditamos que empresa e comunidade devem caminhar juntas. Eventos como este reforçam o nosso compromisso com o cuidado, a solidariedade e o desenvolvimento humano”, afirmou.

O gerente geral do Frigorífico Uniaves, Thiago Bessa, também esteve presente e destacou o impacto positivo da empresa na região. “Temos orgulho de gerar empregos e renda para a população de Castelo e região e de produzir alimentos de qualidade que estão presentes nas mesas de milhares de famílias no Brasil e também fora do País. Carne de frango produzida por nossos colaboradores aqui de Castelo, por exemplo, foi servida na Copa do Mundo do Catar, em 2022. É uma conquista de todos nós!”, celebrou Bessa.

Voluntariado que transforma realidades

Criado com o objetivo de aproximar os colaboradores das comunidades onde o Grupo Pif Paf Alimentos atua, o programa Pif Paf Voluntário, agora também na Uniaves, promove ações que vão além da doação de tempo: proporcionam escuta, troca de experiências e fortalecimento do trabalho em equipe.

Por meio do programa, cada colaborador pode destinar até quatro horas mensais de sua jornada de trabalho para atividades voluntárias nas ações planejadas pela equipe de Responsabilidade Social. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e humano das regiões onde está presente. “Cuidar das pessoas e oferecer momentos de carinho e atenção também faz parte da nossa missão”, concluiu Raniela.