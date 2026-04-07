Uniaves se associa à AVES-ASES e reforça plano de expansão da avicultura na região Sul Capixaba

A Uniaves, maior produtora de carne de frango do Espírito Santo, vive um novo momento institucional. A empresa, com unidades em Castelo e Venda Nova do Imigrante, passa a integrar o quadro de associados da Associação dos Avicultores e Suinocultores do Espírito Santo (AVES-ASES), entidade que representa os produtores de frangos, ovos e suínos do estado. Esse novo passo da companhia, que integra o Grupo Pif Paf Alimentos, se conecta diretamente ao plano de crescimento da produção e ampliação da base de parceiros integrados na região.

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De acordo com Cláudio Almeida Faria, Gerente de Relações Institucionais do Grupo, a filiação está alinhada às estratégias de fortalecimento do setor. “Entendemos que as entidades representativas são importantes na defesa de interesses comuns do nosso setor. Nesse sentido, atendemos ao convite da AVES-ASES e nos associamos para compartilhar nossas experiências e promover o desenvolvimento da atividade, agora também no Espírito Santo.”

Como maior produtora, abatedora e processadora de frangos de corte do estado, “a Uniaves passa a somar forças em pautas estruturantes para o segmento, como sanidade, tributação, abertura de mercados, dentre outras”, destaca Faria.

Associação da Uniaves ao AVES-ASES pretende fortalecer o setor no cenário econômico do Espírito Santo

Expansão e novas oportunidades

O vínculo à AVES-ASES ocorre no momento em que a empresa prepara um importante ciclo de investimentos na Região Sul do Espírito Santo. “Planejamos promover a ativação de mais um turno de produção na planta industrial localizada em Castelo, assim como realizar projetos para a expansão da Fábrica de Ração em Venda Nova do Imigrante. Além disso, serão geradas oportunidades para novos parceiros iniciarem a atividade de criação de frangos de corte aderindo ao sistema de integração e, ainda, a ampliação das granjas atuais”, completa o Gerente.

Faria detalha como funciona o modelo já consolidado pela empresa. “Nesse sistema já consagrado há mais de 60 anos, a Uniaves fornece os pintinhos, ração, logística e assistência técnica necessários para a produção dos frangos, além de garantir a aquisição de toda a parte da produção do parceiro integrado.”

O plano conta ainda com apoio institucional e governamental. “O projeto conta com o do Governo do Estado do Espírito Santo que, neste momento, avalia a participação do Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba, com a finalidade de equalizar as taxas de juros dos financiamentos para os produtores rurais que vierem a ampliar ou construir novas granjas.”

Reunião de comitiva da Uniaves com Governo do Estado do ES

Nesse contexto, a Associação também passa a ser uma aliada na viabilização do projeto. “Por meio do regime de parceria integrada e, com o apoio institucional da AVES-ASES para contribuir com a implementação desse grande projeto, a expectativa é de um crescimento de cerca de 35% da produção de frangos do estado, gerando milhares de empregos, renda, impostos e oportunidades”, complementa Faria.

Reforço para a avicultura capixaba

Para o Diretor-Executivo da AVES-ASES, Nélio Hand, a entrada da Uniaves fortalece não apenas a entidade, mas todo o setor produtivo do estado. “A filiação da companhia reforça a importância do trabalho associativo junto à produção local, fortalece a representação no contexto do estado do Espírito Santo e seus municípios, bem como mostra a relevância da avicultura capixaba no cenário nacional.”

Na avaliação de Hand, a experiência da empresa também pode contribuir para dar ainda mais visibilidade ao setor. “Certamente, a expertise da Uniaves, integrante do Grupo Pif Paf Alimentos que é reconhecido nacionalmente e em diversos países, pode contribuir para o avanço da produção regional, fortalecendo a cadeia produtiva como um todo.”