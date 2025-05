UVV Cachoeiro abre inscrição para o segundo semestre com condições especiais

A unidade da Universidade Vila Velha (UVV) em Cachoeiro de Itapemirim anunciou a abertura das inscrições para o segundo semestre, trazendo diversas modalidades de ingresso para atender aos interessados em iniciar ou dar continuidade à sua formação superior. Os candidatos têm à disposição três caminhos distintos para ingressar na instituição: a análise da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a avaliação por meio de redação e, para aqueles que já possuem um diploma de graduação, a possibilidade de ingresso direto, sem a necessidade de passar por um processo seletivo adicional.

A UVV Cachoeiro também preparou uma condição diferenciada para os novos alunos que optarem pelos cursos de graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD). A primeira mensalidade será de apenas R$99,90 (mais informações podem ser acessadas clicando aqui). Essa iniciativa visa facilitar o acesso ao ensino superior e incentivar a busca por qualificação profissional na região.

Um das grandes buscas pelo ensino superior é a empregabilidade, pesquisas comprovam que a discrepância de possibilidade chega a 150% entre o graduado e não graduado, para conseguir um emprego, variando de acordo com a função.

Com um olhar abrangente para a educação, a UVV se destaca pela vasta gama de opções que oferece. Atualmente, a unidade conta com 68 cursos de graduação, 112 programas de pós-graduação e MBA, e 189 cursos rápidos de capacitação, cobrindo as mais diversas áreas do conhecimento.

A modalidade EAD é apresentada como uma alternativa flexível e conveniente, permitindo que os alunos conciliem seus estudos com as demandas do trabalho e da vida pessoal, adaptando o aprendizado ao seu próprio ritmo e disponibilidade.

Os interessados em aproveitar essas oportunidades podem realizar suas inscrições de forma online, através do site oficial da UVV (https://uvv.br/), ou obter mais informações e tirar dúvidas através do contato via WhatsApp (clique aqui).

O polo da UVV em Cachoeiro de Itapemirim está localizado na Rua Octavio Guimarães, número 58, no bairro Gilberto Machado. É importante destacar que as provas para os cursos de graduação presenciais serão realizadas nas instalações da unidade.