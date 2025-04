UVV Cachoeiro oferece início Imediato e Mensalidade a R$ 99,90

A Universidade Vila Velha (UVV), polo de Cachoeiro de Itapemirim, anuncia os últimos dias de inscrições abertas para graduação com uma condição especial: a primeira mensalidade por apenas R$99,90 (clique aqui e saiba mais). A oferta é válida para todos os cursos de graduação na modalidade EAD.

Além da mensalidade inicial promocional, a UVV oferece aos novos alunos a possibilidade de descontos de até 60% ao longo do curso, com mensalidades a partir de R$165,23, como é o caso do curso de Processos Gerenciais.

A instituição ressalta que essa oferta representa uma nova oportunidade de ingresso, permitindo que os alunos iniciem seus estudos imediatamente, sem perder conteúdo ou o ritmo acadêmico.

A UVV destaca a diversidade de sua oferta educacional, com 68 cursos de graduação, 112 cursos de pós-graduação e MBA, e 189 cursos rápidos de capacitação, abrangendo todas as áreas do conhecimento.

A modalidade EAD é apresentada como uma opção flexível, que permite aos estudantes conciliar os estudos com o trabalho e outras atividades pessoais, estudando no seu próprio ritmo.

Os interessados podem realizar a inscrição através do site da UVV (https://uvv.br/) ou entrar em contato pelo WhatsApp (clicando aqui).

O polo da UVV em Cachoeiro de Itapemirim está localizado na Rua Octavio Guimarães, 58 – Gilberto Machado. As provas para os cursos de graduação serão realizadas no local.