Para verão com mais praticidade: o segredo para levar sabor para a areia da praia

O verão capixaba pede pé na areia e, claro, aquela caixa térmica bem abastecida. Mas quem disse que comida de praia precisa ser apenas improvisada? A tendência para esta temporada é a busca por praticidade sem abrir mão do sabor, e é aí que uma marca tradicional de Cachoeiro de Itapemirim tem ganhado espaço nas sacolas de viagem.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Conhecida há décadas pela qualidade de suas massas de pastel — daquelas que não podem faltar na feira ou no lanche de domingo —, a Pablito’s agora aposta em uma solução que resolve a vida de quem quer aproveitar o sol sem perder tempo na cozinha: os mini salgados congelados.

A Praticidade como aliada

A ideia é simples: retirar do freezer, colocar na AirFryer ou fritar por alguns minutos, e pronto. Em pouco tempo, você tem coxinhas, bolinhas de queijo e kibes quentinhos para levar para a casa de praia ou para servir como petisco após um dia de mar.

Para as famílias, essa facilidade é um divisor de águas. “No verão, ninguém quer ficar horas cozinhando. Ter um salgadinho de qualidade, que fica pronto rápido e mantém o sabor caseiro, é o que salva o final de tarde”, comenta uma consumidora assídua da marca.

O Selo de confiança

A aceitação rápida dos novos salgados tem uma explicação histórica. Para o consumidor de Cachoeiro e região, ver o rótulo da Pablito’s é sinônimo de segurança. A mesma farinha e o mesmo cuidado que consagraram a massa de pastel fresca — fina, crocante e que não encharca — estão presentes na linha de congelados.

É a união da tradição de 40 anos com a necessidade moderna de ganhar tempo. Seja montando um pastelzinho ou servindo uma rodada de mini coxinhas na varanda, a Pablito’s mostra que entende do verão como ninguém.

Você encontra os produtos da Pablito’s nas melhores redes de supermercados e padarias da região. Para mais informações siga o instagram @pablitossalgados.