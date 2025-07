Vitória Motors Jeep e Ram de Cachoeiro está de cara nova: conheça o novo espaço

A Vitória Motors Jeep e Ram celebra um novo capítulo em sua história com a inauguração do novo espaço em Cachoeiro de Itapemirim. A partir de agora, clientes da cidade e de toda a região Sul do Espírito Santo contam com um espaço totalmente reformulado: amplo, moderno e projetado para oferecer a melhor experiência na compra de veículos Jeep e Ram, além de uma gama completa de serviços automotivos.

A nova loja, que já está de portas abertas, reflete o compromisso da Vitória Motors, uma empresa do Grupo Águia Branca, em proporcionar excelência no atendimento e conforto aos seus consumidores. “Queremos que nossos clientes se sintam em casa e desfrutem de um ambiente à altura da qualidade de nossos veículos”, afirma a concessionária.

Sua nova casa para Jeep e Ram

O novo endereço da Vitória Motors Jeep e Ram é na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 133, bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29313-656. A localização estratégica visa facilitar o acesso de todos os clientes.

Com um portfólio completo, a concessionária oferece os mais recentes modelos das marcas Jeep e Ram. Para os amantes da Jeep, estão disponíveis o Renegade, Compass, Commander, Wrangler, Gladiator e o inovador Grand Cherokee 4xe. Já para quem busca a robustez e potência da Ram, a loja conta com as melhores opções do mercado.

Serviços abrangentes para sua comodidade

Mais do que a venda de veículos 0km, a Vitória Motors Jeep e Ram se destaca pela variedade de serviços oferecidos em suas novas instalações:

Venda de veículos 0km Jeep e Ram: toda a linha disponível para você.

Venda de veículos seminovos: opções selecionadas e de qualidade.

Consórcios de veículos 0km: planeje sua compra de forma inteligente.

Seguro automotivo: proteção para seu investimento.

Venda e instalação de acessórios Jeep: personalize seu veículo.

Pós-venda e manutenção: serviços especializados para garantir a longevidade do seu carro.

Estacionamento acessível: comodidade desde a chegada.

Loja com acessibilidade: ambiente adaptado para pessoas com deficiência.

Além disso, a concessionária possui atendimento especializado para vendas diretas, incluindo pessoas com deficiência (PcD), CNPJ, microempresários, produtores rurais, governo e locadoras, facilitando o acesso a condições especiais.

Horário de funcionamento e contato

A nova loja da Vitória Motors Jeep e Ram funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (28) 3199-1682 ou acesse o site oficial: https://www.vitoriamotorsjeep.com.br/