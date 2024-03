Você conhece o plano de saúde coletivo por adesão? Saiba as vantagens

O plano de saúde por adesão é uma modalidade dos planos que permite a vinculação de uma pessoa a um sindicato ou entidade de classe. O plano individual difere do coletivo por adesão, pois pode ser contratado por qualquer pessoa independente, sem precisar estar ligada a uma entidade ou grupo. Basta escolher qual plano se aplica mais às suas necessidades e fechar o contrato por meio de uma administradora de planos de saúde.

Dessa forma, pessoas autônomas, comerciárias, com ensino técnico ou graduação, advogados, professores, engenheiros, e muitos outros podem ter acesso a um plano de saúde com os mesmos benefícios de um plano empresarial.

No entanto, os planos individuais costumam ter valores mais altos que o plano coletivo por adesão.

Os principais benefícios de um plano de saúde coletivo por Adesão são:

Menor custo: Os planos coletivos por adesão geralmente possuem custos menores, pois quanto mais pessoas pagando pelo plano, mais barato ele ficará. O que não é possível no plano individual.

Inclusão de dependentes: A inclusão de dependentes nessa modalidade pode variar, mas alguns planos aceitam até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, ou cônjuges como dependentes. Para saber com exatidão, é necessário verificar as regras da operadora e da entidade à qual você faz parte.

Menor tempo de carência: Na grande maioria dos planos individuais, é necessário aguardar o tempo da contratação até a liberação dos serviços, o que é chamado de carência. Os planos coletivos por adesão podem ter períodos de carência reduzidos, devido à negociação pensada nos beneficiários e promoções.

Reajuste de valores: Os reajustes anuais dos valores dos planos individuais são controlados pelo governo, ou seja, são de total responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já nos planos coletivos por adesão, os reajustes são feitos por livre negociação entre a operadora, as entidades e administradoras de benefícios, sendo calculados de acordo com a sinistralidade da carteira, sempre visando o menor custo para os beneficiários.

A Unimed Sul Capixaba e Plural Saúde juntas oferecem a melhor condição para você adquirir o seu plano de saúde Unimed.

Segundo Vitor Raphael, gerente comercial da Plural Saúde, é possível contratar um plano de saúde Unimed Sul Capixaba no modelo coletivo por Adesão para a família, com uma tabela promocional exclusiva.

A Plural Saúde em Cachoeiro de Itapemirim, fica localizada ao lado do Maternidade e Pronto Atendimento Unimed Sul Capixaba

Vitor Raphael explica que, no caso de um casal com filhos, por exemplo, basta o pai e a mãe terem uma profissão e pagarem uma pequena taxa de adesão. No caso dos filhos, basta apresentar o comprovante de matrícula em uma instituição de ensino e pagar a taxa de adesão à entidade estudantil que seja parceira da Plural.

Se quiser saber mais sobre esse modelo de contratação de planos de saúde, fale com a Plural Saúde: (28) 99916-7215 (clique aqui)

Acesse o site: https://www.pluralsaude.com.br/quero-contratar/