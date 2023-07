Bioteste, uma história de sucesso há 40 anos!

Referência no segmento de Laboratório de Análises Clínicas, o Bioteste completou em 2023 40 anos de vida em Cachoeiro de Itapemirim. Fundado por Dra. Terezinha de Jesus Junger Delôgo Gonçalves e Dr. Ivan Esteves Coelho o laboratório se orgulha pela prestação de relevantes serviços à sociedade desde sua abertura, tendo sempre o cliente como seu maior patrimônio.

O investimento contínuo em tecnologia avançada, o aprimoramento profissional de sua equipe, a busca contínua e inovadora de desenvolvimento científico, a integração entre parceiros e fornecedores permite um acolhimento humanizado e de qualidade aos clientes.

Nestes 40 anos lançou alguns serviços pioneiros, como abertura aos sábados e coleta especializada em domicílio. Recentemente, inaugurou mais uma unidade em Cachoeiro de Itapemirim na Avenida Jones dos Santos Neves, 160, na Galeria do Posto Universal. Um local de fácil acesso com espaço amplo e moderno mantendo a excelência em seus Serviços de Análises Clínicas.

Rio Novo do Sul e Jerônimo Monteiro também têm Unidades de Atendimento e, como em Cachoeiro de Itapemirim, atende além de particulares, diversos Convênios e Planos de Saúde.

De acordo com o Diretor Celso Gonçalves Alves, desde 2004 o Certificado de registro da marca BIOTESTE LABORATORIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS foi emitido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Relata ainda que, em 2012, recebeu o CERTIFICADO DE DIREITO AUTORAL do Desenho do Logotipo “BIOTESTE” da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Centro de Artes e Letras. Escola de Belas Artes.

Diretor Celso Gonçalves Alves

Em 2020 o SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAÇÃO – DICQ patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) – certificou o laboratório com aprovação do seu Sistema de Gestão da Qualidade e Competência Técnica para a realização dos exames laboratoriais em diversas especialidades. O Laboratório Bioteste participa também do Programa Nacional de Controle de Qualidade – PNCQ que é o Controle Externo da Qualidade, pois este é um elemento importante para a qualidade e exatidão dos laudos laboratoriais.

Serviço:

Endereço Unidade Central: Praça Mauro Toledo Machado, 06 – Edifício das Clínicas – Gilberto Machado – Salas 202 a 206 – Edifício das Clínicas (próximo à Santa Casa)

Telefone: (28) 3522-0214 / (28) 98803-4796

Endereço Unidade 2: Avenida Jones dos Santos Neves, 160, Maria Ortiz – Galeria do Posto Universal

Telefone: (28) 3511-1076 / (28) 99965-8828

Horário de atendimento: Particular: 06h às 18h – Horário de coleta: 06h às 16h / Sábados: 07h às 11h – Horário de coleta: 07h às 09h

Jerônimo Monteiro: Avenida Dr. José Farah, 331 – Centro

Telefone: (28) 3558-1225

Rio Novo do Sul: Rua Joaquim Alves, 09 – Centro

Telefone: (28) 3533-1765 (28) 98816-0143

Instagram: @laboratoriobioteste

Unidade Jerônimo Monteiro Unidade Central – Edifício das Clínicas Unidade Rio Novo do Sul