6 produções sul-coreanas para ficar de olho na Netflix nas próximas semanas

Diante do sucesso das produções sul-coreanas no seu catálogo, não é nada surpreendente que a Netflix prepare grandes lançamentos de séries e filmes do país nas próximas semanas. Entre um novo reality show e obras de ficção de gêneros variados, como comédia romântica e suspense, as novidades prometem atender públicos de todos os gostos.

Confira os principais títulos sul-coreanos para ficar de olho:

1. Wonderland

Depois de Family Ties, o diretor Kim Tae Yong volta a explorar sentimentos profundamente humanos em Wonderland. O longa imagina um mundo no qual é possível se comunicar com pessoas que morreram ou que estão através de uma realidade virtual. A tecnologia inovadora se torna, nesse contexto, um pretexto para fazer reflexões sobre o amor e sobre expectativas para o futuro, conforme seus protagonistas tentam lidar com a ausência dos seus respectivos parceiros. Estrelado por Tang Wei, Suzy e Park Bo Gum, o longa tem 113 minutos de duração.

Estreia: 26 de julho

2. Batalha de Influencers

O novo reality show do streaming testa a capacidade de influência das principais personalidades da internet sul-coreana. No total, são 77 participantes, que competem para levar o título de influenciador supremo e, claro, um prêmio em dinheiro. Mas até onde eles estão dispostos a ir para vencer?

Estreia: 6 de agosto

3. Missão Cruzada

O relacionamento de Kang Moo (Hwang Jung-min) com Mi-sun (Yum Jung-ah) é colocado à prova quando um caso perigoso ameaça expor os segredos sombrios do seu passado. Em meio a uma jornada eletrizante e de altos riscos, o casal precisará encontrar uma maneira de se reaproximar – senão, este será seu fim.

Estreia: 9 de agosto

4. De Ator a Cantor

Não há dúvidas de que Cho Jung-seok já é um ator estabelecido quando começa sua jornada no reality. Afinal, ele tem no currículo mais de 20 anos à frente de filmes, séries e espetáculos teatrais. Contudo, ele deseja um novo desafio: tornar-se um cantor e compositor de sucesso. A produção acompanha, assim, sua investida nesta nova carreira.

Estreia: 30 de agosto

5. O Amor Mora ao Lado

Na série, Bae Seok-ryu (Jung So-min) está atrás de uma chance quando reencontra Choi Seung-hyo (Jung Hae-in), seu amigo de infância. Agora, ele é um arquiteto bem-sucedido, independente e charmoso, bem diferente da criança que viu pela última vez aos 4 anos. Mas, se para ela vê-lo foi uma grata surpresa, para ele foi revisitar uma série de memórias constrangedoras. Entre velhas lembranças e risadas, faíscas surgem, assim como a promessa de uma nova história de amor.

Estreia: 31 de agosto

6. Quando Ninguém Vê

Estrelado por Kim Yun-seok (Fuga de Mogadíscio) e Lee Jung-eun (Parasita), o suspense acompanha como a vida de um dono de motel vira de ponta-cabeça com a chegada de uma mulher no seu estabelecimento durante o verão. Cheia de mistérios, a série promete reviravoltas de tirar o fôlego.

Estreia: ainda no 3º trimestre

