Brad Pitt vai estrelar filme sobre Fórmula 1 com Javier Bardem

Brad Pitt será a grande estrela do filme sobre Fórmula 1 produzido pela Apple Original Films. O longa, que ainda não possui um título oficial, contará a história de um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna às pistas para ser mentor de um jovem piloto, interpretado por Damson Idris, na equipe ficcional APXGP.

A produção foi feita em colaboração com a própria competição, e suas dez escuderias. A intenção é levar os espectadores a uma imersão no mundo dos pilotos. As filmagens foram realizadas durante o calendário esportivo, que dura um ano inteiro e percorre diferentes continentes.

No elenco ainda estão grandes nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. A data de estreia está marcada para o dia 25 de junho de 2025.

Joseph Kosinski ficou responsável pela direção do filme, enquanto o roteiro é de Ehren Kruger. Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e Dawn Apollo Films, do sete vezes campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, são os responsáveis pela produção e a Warner Bros. Pictures será a distribuidora.

Estadao Conteudo