Teaser de ‘O Auto do Compadecida 2’ mostra o reencontro de Chicó e João Grilo

O primeiro teaser de O Auto da Compadecida 2 foi divulgado pela H2O Filmes e Conspiração nesta quinta-feira (2), e apresenta o reencontro dos protagonistas Chicó e João Grilo, vividos por Selton Mello e Matheus Nachtergaele respectivamente, 20 anos após a estreia do primeiro filme.

Na trama, que assim como no primeiro longa ocorre na cidade de Taperoá, os dois vivem novas aventuras, com velhos conhecidos como Rosinha, vivida por Virginia Cavendish e Joaquim Brejeiro, por Enrique Diaz. Mas também encontram novos personagens, que são interpretados por grandes nomes como Taís Araújo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento.

O segundo filme da franquia não contará com a participação de Fernanda Montenegro como Nossa Senhora. A atriz de 94 anos até chegou a ser confirmada na sequência, mas teve que recusar o papel por conflitos na agenda. Agora, Taís Araújo entra no longa para o papel que já foi de Fernanda Montenegro.

Considerado um sucesso de crítica e de público, O Auto da Compadecida, que estreou em 2000, está na lista dos 100 Melhores Filmes Brasileiros de Todos os Tempos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A sequência do longa, baseado na história de Ariano Suassuna, que morreu em 2014, teve a aprovação do escritor.

Estreia

Dirigido por Guel Arraes e Flavia Lacerda, e roteirizado por Arraes e João Falcão, O Auto da Compadecida 2 estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro em todo o Brasil.

Estadao Conteudo

