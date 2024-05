7ª edição do “Motorock de Guaçuí” acontece neste final de semana

Nesta sexta (10) começa a 7ª edição do Motorock de Guaçuí. O evento é organizado pelo grupo de motociclistas “Guardiões do Caparaó”, que tem sede no município. A programação conta com 15 bandas no total, sendo que uma delas se apresentou no último Rock in Rio. O Motorock será realizado no Centro de Eventos de Guaçuí e vai até domingo (12).

Guilherme Mandrake, presidente do Guardiões do Caparaó Motoclube, convida: “Uma programação recheada de artistas. Na sexta-feira temos bandas guaçuienses, no sábado temos mais oito bandas e a banda principal, banda que estava no Rock in Rio na última edição, a banda Drenna. Então queremos convidar a todos para conhecerem nosso evento. Venha para Guaçuí!” diz.

Além das bandas, o encontro promove um ambiente de entretenimento aberto ao público, contando com Food Trucks, Beer Trucks e expositores. Para os motociclistas, haverá camping coberto, café da manhã gratuito e outras atrações.

Então, já sabe: se você quer um evento com muito rock and roll, bate papo e também com segurança e diversão para toda família, o 7º Motorock de Guaçuí pode ser o destino perfeito para o fim de semana.

Confira a programação: