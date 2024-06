Festival Arte na Comunidade reúne oficina de dança, artes visuais e capoeira em Vargem Alta

Incentivar a produção da arte de rua por meio da música, dança e artes visuais. Esse é o objetivo do Festival Arte na Comunidade, que acontece no próximo dia 06 de julho, em Vargem Alta. As ações do projeto vão acontecer na Praça Alberto do Carmo e o evento é aberto ao público.

Artistas de Cachoeiro, Vitória e Vargem Alta estarão presentes para uma troca de práticas, por meio da arte de rua, utilizando a música, dança e artes visuais. Serão difundidas e valorizadas mais de dez ações culturais. Entre apresentações e oficinas, gerando maior reconhecimento dos artistas regionais e trazendo novas formas de se pensar a arte e a cultura. Sejam elas tradicionais ou contemporâneas, mas ligadas à ocupação dos espaços públicos. A proposta é tecer novas relações entre espaço de pertencimento e comunidade como bens intangíveis.

Arte na Comunidade

O projeto Arte na Comunidade apresenta uma proposta inédita e é constituído por algumas etapas, mesclando oficinas e apresentações urbanas relacionadas às áreas de artes visuais, dança e música. A ideia é desenvolver ações voltadas para o público morador. Mas também para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os frequentadores do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Abrigo Glauber Coelho e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).

Serão realizadas uma série de ações culturais, por meio de apresentações e oficina de dança de rua com o coletivo Underground Funkers (Grande Vitória); MC Turimã (Cachoeiro de Itapemirim); DJ Sista Ilu (Vitória); intervenção urbana do artista visual Geovanni Lima (Vitória); pintura grafite ao vivo e oficina com o artista Anderson Mosca (Cachoeiro de Itapemirim); apresentação de roda e oficina de capoeira com o grupo Capoeira Filhos da Princesa do Sul (Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim).

O evento é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço: Festival Arte na Comunidade

Data: 06/07 (sábado)

Local: Praça Alberto do Carmo, em Vargem Alta.

Horário: das 13h às 22h

Entrada Gratuita