Grupo Gota, Pó e Poeira comemora 40 anos com comédia

Em agosto de 2023, o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira completou 40 anos de existência. Para comemorar esse marco no teatro de Guaçuí, o coletivo propôs o Projeto “Mostra 40 Anos de Trajetória – – Entre Estórias e Histórias “, em que pretende levar ao público a encenação de diversos espetáculos em 2024. Um deles é “A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe”, que terá apresentação nesta sexta feira, dia 10 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal Fernando Torres, com entrada franca. Além disso, há um documentário a ser lançado em novembro.

Projeto “40 Anos de Trajetória” busca levar para diversos espaços – praças, teatros e comunidades, apresentações teatrais de cunho popular, que fomentem público e que cheguem a lugares de pouco acesso e ainda locais tradicionais. Sobre isso, já fizeram apresentações nos bairros Vale do Sol e Manoel Monteiro Torres, com o espetáculo “A Estória do Homem Que Vendeu Sua Alma ao Diabo e Quase Perdeu o Seu Amor” e agora chega ao Teatro Fernando Torres com “A Saga Amorosa”.

Segundo o grupo, o projeto pretende estar em 2024 apresentando sua arte em todos os lugares possíveis para formar e informar a plateia sobre o prazer de estar em cena, encantando a todos, em comemoração aos seus 40 anos. E quem for ao teatro verá um espetáculo leve, divertido, popular e que abraça o público de maneira geral, não perdendo qualidade ou medida de reflexão, visto que a peça fala do ato do fazer teatral.

A peça é um fragmento de “Sonho de uma noite de verão”, obra de William Shakespeare, que representa uma paródia do próprio autor à sua obra mais conhecida, “Romeu e Julieta”, misturando-a à trágica lenda grega do mesmo nome. Em cena, os atores mostram o dia a dia de uma companhia, repassando os ensaios com seus erros e acertos, e traz ainda a característica do Gota em manter uma interação com a plateia, além de sua pesquisa musical em desenvolvimento.

No espetáculo, a desajeitada companhia de teatro tem a incumbência de apresentar uma peça para o rei, e resolvem então encenar o drama de Píramo e Tisbe, porém o que era para ser uma tragédia que fala das desventuras amorosas de um casal que só namora pelo buraco do muro, passa a ser uma comédia com os atores numa interpretação caricata.

O grupo tem muitas estórias e histórias para contar, então em cena estarão os atores Edmar da Silva, Lucas Almeida, Carlos Ola, Matheus Soares e as atrizes Neuza de Souza, Aline Saraiva, Danielle Lino, e Eliane Correia, além da participação na música de Rafaela Carvalho e Vitória Ribeiro.

O projeto está sendo realizado com recursos do edital 001/2023, com recursos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Funcultura, e Secretaria de Estado da Cultura.