Roda de Boteco promove oficinas gratuitas de percussão de congo e escola de samba

Celebrando duas décadas de sucesso e tradição, o festival Roda de Boteco apresenta diversas novidades na edição deste ano. Entre elas, as oficinas culturais gratuitas de percussão de congo e de escola de samba, que serão ministradas pelo músico e produtor cultural Fabio Carvalho. Com inscrições abertas até o preenchimento das vagas, neste link, as atividades têm como público-alvo pessoas maiores de 18 anos.

Fabio Carvalho destaca a importância da iniciativa para a promoção da identidade e do senso de pertencimento cultural do capixaba. “Com essa ação, o Roda de Boteco tem um ganho social muito importante, dando sua contribuição para a sociedade, que faz parte do contexto do festival e da cidade. Ele se aproxima do seu território e o seu território se aproxima dele. Com isso, cria-se também uma coisa muito necessária, que é o pertencimento cultural e identitário capixaba”, afirma.

A oficina Percussão Orgânica e Ritmos Afro-Capixabas/Congo tem como objetivo ampliar o conhecimento e a prática do congo capixaba, contribuindo para sua preservação e valorização como patrimônio cultural imaterial – reconhecido pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC). Por sua vez, a oficina Percussão de Escola de Samba visa ampliar o conhecimento com apresentação de diversos instrumentos musicais e demonstração das diversas técnicas das baterias das escolas de samba de Vitória e do Rio de Janeiro.

Oficinas

Não há pré-requisitos para participar das oficinas, e mesmo pessoas que nunca tiveram contato com os instrumentos podem se inscrever. De acordo com Fabio Carvalho, serão oficinas rápidas nas quais os participantes vão começar a desenvolver suas habilidades para conseguir tocar. “Para fazer qualquer coisa na vida, é necessário estudar. Acredito que essas oficinas vão despertar nos participantes o interesse em estudar tanto o congo, que é um elemento da cultura do Espírito Santo, quanto os ritmos das escolas de samba”, observa o músico.

Os resultados das oficinas serão apresentados no dia 6 de julho, durante o Botecão, tradicional festa de encerramento do festival, que reúne todos os estabelecimentos participantes do evento, que neste ano conta com patrocínio da Spaten, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult).

O festival Roda de Boteco

O Roda de Boteco acontece entre os dias 24 de maio e 30 de junho. Entre as atrações do Botecão, que acontece nos dias 5 e 6 de julho, na área externa do Shopping Vila Velha, já estão confirmados Diogo Nogueira, Demônios da Garoa e Grupo Revelação. Outros nomes serão anunciados em breve.

Durante o festival, cada petisco será vendido a R$ 59,90, acompanhado por uma cerveja Spaten de cortesia. Os estabelecimentos participantes disputam três títulos – Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom –, com três posições cada um. Para isso, os “botequeiros” devem depositar seus votos nas urnas posicionadas nos próprios bares e botecos. Basta pedir a cédula ao garçom e avaliar a temperatura da bebida, a higiene do estabelecimento, o atendimento do garçom e o sabor do petisco. Os votos são secretos.

Nesta edição comemorativa de 20 anos do festival há diversas novidades. A primeira delas é que a disputa será mais longa, totalizando 38 dias. Além disso, estreia o concurso de torresmo, e os bares e botecos podem optar por participar ou não da categoria Melhor Torresmo. Para os que aderirem, o valor do torresmo será fixo: R$ 15, mas não acompanha a cerveja.

A lista completa dos bares e botecos que vão participar da edição 2024 ainda será divulgada. Acompanhe o perfil do festival no Instagram para saber todos os detalhes da programação.