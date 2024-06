Vai virar! Amanhã é o último dia para comprar ingressos do FIG no lote atual

O evento mais charmoso do Caparaó capixaba está cada vez mais próximo e quem não quer ficar de fora tem que garantir os ingressos. Neste domingo (16), após as 23:59, o lote vai virar! Dessa forma, você só tem entre hoje e amanhã para comprar os ingressos do FIG com o valor do lote atual. A partir de amanhã, à meia-noite, o preço muda. Garanta o seu ingresso agora no lote atual (clique aqui).

Nomes como Edson e Hudson, Biquíni Cavadão, Fundo de Quintal e muito mais, vão esquentar as noites dos dias 05, 06 e 07, em Guaçuí, neste evento que já virou tradição na cidade e no sul do estado.

Para aqueles que têm um dia preferido e desejam comprar só um ingresso, existe a opção separada. Todavia, em cada dia é possível comprar dois ingressos de uma vez, no chamado “casadinho”, obtendo assim, um desconto.

Leia também: Escolha Perfeita: Dicas de looks para usar no Festival de Inverno de Guaçuí

Em caso da entrada separada, você tem a opção de comprar com 50% de desconto o valor de um ingresso, se escolher a meia entrada solidária. Dessa forma, para validar a entrada solidária é só comparecer ao evento com 1kg de alimento não perecível, que posteriormente será doado para instituições necessitadas.

No lote atual, o valor do ingresso com meia entrada solidária sai por 100,00, em vez de 200,00. Já os “casadinhos”, dois ingressos de uma vez, saem por 180,00. Contudo, o que mais compensa mesmo é o pacote de três dias, saindo por 240,00. Assim, você poderá aproveitar todas as atrações do Festival de Inverno, sem se preocupar em perder os melhores momentos.

Gastronomia no FIG

Neste ano, o Festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário e o domingo terá a feijoada como destaque. Tudo a ver com um sambinha, né?! Além disso, durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados