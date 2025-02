10 Lugares que eu te levaria na sua 1ª vez no Espirito Santo

Fala meus Turisteiros!

Se você está pensando em visitar o Espírito Santo pela primeira vez, se prepara! O Estado tem um montão de lugares incríveis que vão fazer sua viagem inesquecível. Então, aqui vai um roteirinho com os pontos turísticos iniciais que eu te levaria, pra você aproveitar logo pela capital e arredores, mas já estou pensando em fazer a parte dois! Bora conhecer o Espírito Santo!

Convento da Penha Não Pode Faltar

Essa é quase uma obrigação! O Convento da Penha, em Vila Velha, é um dos cartões-postais mais famosos do estado. Você vai amar a vista lá de cima, que é de tirar o fôlego! E claro, a história e a energia do lugar são únicas. Se você nunca foi, já anota aí: é parada obrigatória.

Foto: Divulgação Convento da Penha

Fábrica de Chocolates Garoto

Quem não ama um chocolatinho, né? A Fábrica da Garoto, em Vila Velha, tem toda uma história e, se você curte um doce, é quase um passeio no paraíso. Faz a gente ter a sensação de ir direto para dentro do filme A Fabrica de Chocolates Wonka hehe! Dá pra conhecer como o chocolate é feito e, claro, experimentar! Depois, é só sair de lá com a barrinha na mão e o sorriso no rosto.

Foto: Garoto

Parque da Fonte Grande em Vitória

Se você gosta de natureza e um pouco de exercício, o Parque da Fonte Grande em Vitória é o lugar ideal. Além de ser super tranquilo e cheio de verde, a vista do topo da montanha é maravilhosa, e tem várias trilhas legais pra explorar. Perfeito pra um passeio ao ar livre e para curtir o clima da cidade.

Foto: Centro de Vitória

As Principais Orlas de Vila Velha



Vila Velha tem orlas lindas, que são perfeitas pra quem gosta de praia e um passeio relaxante. A orla de Itapoã, Praia da Costa e até a de Ponta da Fruta têm aquele visual de tirar o fôlego. Dá pra curtir o marzão, fazer uma caminhada, tomar um banho de sol, ou até dar uma relaxada à beira-mar.

Foto: TripAdvisor

Pôr do Sol no Morro do Moreno



Quer um dos melhores lugares pra ver o pôr do sol no Espírito Santo? Vai pro Morro do Moreno em Vila Velha! A vista é incrível, e você vai ver o sol se pondo atrás da cidade, iluminando tudo ao redor. Perfeito pra quem ama um cenário de cinema!

Foto: Mundo em Fatos

Praias de Guarapari



Ah, Guarapari! As praias de lá são um dos maiores tesouros do estado. Se você ama aquele clima de verão e marzão cristalino, tem que conhecer a Praia do Morro, Setiba e as demais. É o tipo de lugar que você vai querer voltar várias vezes.

Foto: Terra Capixaba

Maior Buda da América Latina



Sabia que o maior Buda da América Latina está no Espírito Santo? Pois é! Ele fica em Ibiraçu, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, e tem 35 metros de altura. O local é um refúgio de paz e espiritualidade, cercado por muito verde e com uma energia incrível. Vale muito a visita!

Foto: Rota dos Destinos

Farol de Santa Luzia



Se você curte história e mar, o Farol de Santa Luzia, em Vitória, é um daqueles lugares cheios de charme. Com uma vista panorâmica da cidade e uma estrutura que vem de séculos atrás, o farol é ótimo pra quem ama fotografias e quer uma vista diferente da cidade.

Foto: Divulgação

Um bate e volta na Rota do Lagarto em Pedra Azul



E, por fim, uma dica pra quem não tem medo de estrada e ama uma paisagem linda: a Rota do Lagarto, em Pedra Azul. Um bate e volta que vale muito a pena! Você vai se encantar com o visual da Pedra Azul e a natureza de tirar o fôlego. Lá tem de tudo: boa comida, passeios, e claro, um cenário de fazer qualquer um suspirar.

Foto: Viagens e Caminhos

E aí, ficou com vontade de conhecer tudo isso? O Espírito Santo tem tanta coisa boa que vai ser difícil escolher por onde começar! Mas com esse roteiro, com certeza sua primeira vez aqui vai ser inesquecível!

