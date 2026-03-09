1º lote do Festival de Inverno de Guaçuí esgota e vendas do 2º lote disparam
Com temática inspirada em Las Vegas e line-up de peso, evento tem procura recorde. Organização alerta que novos ingressos também podem acabar rápido.
O público não quis saber de perder tempo. Com uma procura que superou as expectativas, o primeiro lote de ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 esgotou oficialmente neste último sábado (7). O ritmo acelerado de vendas reflete o planejamento estratégico desta edição e comprova que o evento já é o destino mais cobiçado para o feriado de Corpus Christi no Caparaó.
Agora, a corrida é para garantir a presença no segundo lote. Quem não conseguiu aproveitar os valores iniciais precisa se antecipar, pois a organização confirmou que a virada de lote movimentou intensamente os pontos de venda físicos e a plataforma online.
O festival, que será realizado entre os dias 4 e 6 de junho no Centro de Eventos de Guaçuí, aposta neste ano em uma imersão inédita inspirada no glamour e na grandiosidade de Las Vegas. Essa megaestrutura será o palco para noites históricas com grandes ícones da música brasileira.
A programação do palco principal está imperdível: a energia do rock nacional com Paulo Ricardo abre o evento na quinta-feira; a festa e o romantismo de Alexandre Pires comandam a sexta; e a tradição de Almir Sater encerra o festival no sábado. O line-up ainda conta com o contagiante espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado, a banda Dallas Country e atrações regionais de destaque.
Corrida pelo 2º lote
Os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:
- Passaporte (3 dias): R$ 400,00
- Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 170,00 (meia entrada social)
- Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 170,00 (meia entrada social)
- Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 190,00 (meia entrada social)
Onde comprar
Para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.
As disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.
Serviço Festival de Inverno de Guaçuí 2026
- Data: 4 a 6 de junho de 2026 (feriado de Corpus Christi)
- Local: Centro de Eventos de Guaçuí
- Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado e Dallas Country
- Onde comprar?
- On-line: https://lebillet.com.br/group/festival-de-inverno-de-gua%C3%A7u%C3%AD-2026
- Pontos físicos: Perfumaria BMQ (Guaçuí), Mainstreet Essencial (Alegre) e Oakes Store (Cachoeiro de Itapemirim). À noite: Linus Sushi (Guaçuí).
