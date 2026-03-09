1º lote do Festival de Inverno de Guaçuí esgota e vendas do 2º lote disparam

O público não quis saber de perder tempo. Com uma procura que superou as expectativas, o primeiro lote de ingressos para o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 esgotou oficialmente neste último sábado (7). O ritmo acelerado de vendas reflete o planejamento estratégico desta edição e comprova que o evento já é o destino mais cobiçado para o feriado de Corpus Christi no Caparaó.

Agora, a corrida é para garantir a presença no segundo lote. Quem não conseguiu aproveitar os valores iniciais precisa se antecipar, pois a organização confirmou que a virada de lote movimentou intensamente os pontos de venda físicos e a plataforma online.

O festival, que será realizado entre os dias 4 e 6 de junho no Centro de Eventos de Guaçuí, aposta neste ano em uma imersão inédita inspirada no glamour e na grandiosidade de Las Vegas. Essa megaestrutura será o palco para noites históricas com grandes ícones da música brasileira.

A programação do palco principal está imperdível: a energia do rock nacional com Paulo Ricardo abre o evento na quinta-feira; a festa e o romantismo de Alexandre Pires comandam a sexta; e a tradição de Almir Sater encerra o festival no sábado. O line-up ainda conta com o contagiante espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado, a banda Dallas Country e atrações regionais de destaque.

Corrida pelo 2º lote

Os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

Passaporte (3 dias): R$ 400,00

R$ 400,00 Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 170,00 (meia entrada social)

R$ 170,00 (meia entrada social) Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 170,00 (meia entrada social)

R$ 170,00 (meia entrada social) Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 190,00 (meia entrada social)

Onde comprar

Para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

As disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

