Adega Perim leva vinhos selecionados para as noites frias do FIG 2025

Uma das marcas registradas do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) é o clima aconchegante e a experiência que vai muito além da música. E, claro, vinho bom não pode faltar nessa combinação perfeita de inverno, gastronomia e shows inesquecíveis!

Então, além de curtir as atrações, o público poderá desfrutar de uma praça gastronômica recheada de delícias e com uma presença mais que especial: a Adega Perim, uma das maiores referências do Espírito Santo quando o assunto é vinho de qualidade.

O Grupo Perim traz uma seleção feita com muito carinho e critério pelo sommelier Orlando Diniz, responsável por escolher os rótulos.

“Além de fomentar a economia do Sul do Estado, o festival proporciona uma experiência única. A festa reúne música diversificada, gastronomia de qualidade e vinhos escolhidos com todo o cuidado. Foi um desafio selecionar os rótulos entre mais de 2.000 opções que temos em nossas adegas, mas temos certeza de que o público vai se surpreender”, destaca Oseias de Santana Ferreira, gerente comercial e de marketing do Grupo Perim.

Segundo Oseias, a participação da Adega Perim no FIG é motivo de orgulho e reforça a sintonia entre o festival e a proposta da empresa: oferecer experiências marcantes ao público. “A expectativa para 2025 está ainda maior. O festival cresceu, as atrações estão incríveis e o clima promete ser o cenário perfeito para brindar momentos especiais em família e com amigos. Temos a convicção que as notas encontradas em cada garrafa, harmonizarão perfeitamente com a boa música, e a noite fria do Caparaó Capixaba, nesse festival que já é considerado o mais charmoso do ES”, completa.

Além dos vinhos, a praça gastronômica também vai oferecer diversas opções de cervejas e chopps artesanais, além de outras bebidas e sabores que vão tornar a experiência ainda mais completa.

FIG 2025: um espetáculo de festival

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica, inspirada na magia do circo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

4 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

5 de julho (sábado): Zé Ramalho, Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

6 de julho (domingo / entrada gratuita): Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

Meia entrada solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

Promoção válida somente para o valor do ingresso. Não engloba taxas de parcelamento no cartão

Pontos de venda de ingressos do FIG:

Online: Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – Guaçuí, Espírito Santo – 03, Julho, 2025 | LeBillet

Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – Guaçuí, Espírito Santo – 03, Julho, 2025 | LeBillet Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)



Leia também: Roteiros de inverno: passeios para curtir o frio no Espírito Santo