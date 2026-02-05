Alegre ganha novo point: Expo Music Bar abre com pagode, sertanejo e DJs

A cidade de Alegre amplia sua agenda de entretenimento com a inauguração do Expo Music Bar, marcada para o próximo sábado (7), no Parque de Exposições. O espaço inicia as atividades com uma programação musical que reúne pagode, sertanejo e sets de DJs, além de proposta integrada de alimentação e bebidas. Assim, o empreendimento passa a operar como mais uma opção de lazer para moradores e visitantes.

Na abertura, o palco recebe o cantor Caio no Pagode, atração nacional confirmada para a noite inaugural. Em seguida, Matheus Melo conduz o repertório sertanejo. Além disso, os DJs Moua, Alan Massini e Tedson assumem a discotecagem ao longo do evento. Com isso, a programação organiza diferentes estilos musicais em uma mesma noite, o que amplia o alcance de público.

Ao mesmo tempo, o Expo Music Bar estrutura um cardápio que combina pratos e drinks, integrando consumo e entretenimento no mesmo ambiente. Dessa forma, o espaço opera com uma proposta que conecta música ao serviço de alimentação, estratégia comum em casas de shows e bares voltados a eventos. Como resultado, o local passa a funcionar como ponto de encontro em datas específicas do calendário cultural da cidade.

Esquenta para o Carnaval

“A nossa expectativa para a abertura está muito grande, pois estamos trazendo para a cidade um empreendimento com uma proposta diferente. Vamos do tradicional espetinho aos burguers artesanais. Também teremos drinks autorais e muita música”, conta o proprietário Salim Neto.

No domingo (8), a programação segue com um esquenta de Carnaval aberto ao público. A partir das 16 horas, o espaço recebe o Bloquinho Pudim Pé de Cana e o grupo Inimigos do Fim. Assim, a iniciativa antecipa a agenda carnavalesca e amplia o acesso ao evento, ao liberar a entrada durante o período da tarde. Essa ação também reforça a integração entre música ao vivo e manifestações populares.

Expo Music Bar

Além do fim de semana de inauguração, o Expo Music Bar prevê atividades ao longo de todo o Carnaval em Alegre. Segundo a organização, haverá programação diária durante o período, com atrações musicais e funcionamento contínuo. Dessa maneira, o espaço se insere no calendário festivo local e contribui para a movimentação cultural da cidade.

Enquanto isso, a escolha do Parque de Exposições como sede do empreendimento facilita o acesso e permite a realização de eventos com público ampliado. Por isso, a inauguração marca o início de uma nova etapa para o uso do espaço em atividades noturnas e programações temáticas.

Por fim, com a abertura do Expo Music Bar, Alegre passa a contar com mais uma alternativa voltada a shows e encontros durante datas comemorativas. A iniciativa soma-se à agenda local e cria novas possibilidades de circulação de público, programação cultural e geração de atividades ligadas ao entretenimento. “Lembrando que Expo Music promete agitar o Carnaval de alegre também, com programação todos os dias”, completa Salim.