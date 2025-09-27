Alemão do Forró é a atração deste sábado (27) da Feira Distrital em Santa Teresa

O cantor capixaba Alemão do Forró é a atração deste sábado (27), da Feira Distrital, que acontece em Santa Teresa até este domingo (28). Com entrada gratuita, o evento é uma uma celebração anual, que reúne expositores e artistas dos seis distritos da cidade, com uma programação focada em valorizar a cultura local e a memória afetiva dos moradores.

O Rei do forró capixaba sobe ao palco a partir das 23h30, para apresentar seus grandes sucessos. Alemão do Forró, com sua voz grave e composições próprias, logo conquistou o Brasil com seu forró.

Nascido em Linhares, no Norte do Espírito Santo, Werner Niero, o Alemão do Forró, trabalhou como mecânico na oficina do pai. Autodidata, aprendeu a tocar e estudar música influenciado pelo avô materno, que gostava de tocar viola. No entanto, 2010, iniciou sua carreira profissional e adotou o seu apelido de infância, ‘Alemão’, como nome artístico.

Com 15 anos de carreira, o artista é referência no ritmo e conquistou uma multidão de fãs por onde passou. Ao longo de sua carreira, lançou grandes sucessos que embalam o público, como ‘Fica amor’, ‘Sai dessa coração’, ‘Balança o povo’, entre tantos outros.

Feira Distrital de Santa Teresa

A Feira Distrital é uma vitrine para a rica gastronomia e os produtos típicos da região, destacando a produção de cada distrito. Serão três dias de programação cultural, que é um dos pilares do evento, com shows musicais de artistas locais e nacional.

Neste ano, a novidade do evento é a Feira Parceria Legal, que levará atendimentos gratuitos nas áreas jurídica e de saúde, além de serviços para os moradores de Santa Teresa. A Feira Distrital acontece no Parque de Exposições do município, a Feira Parceria Legal será realizada no sábado (27), das 8h às 13h.

Feira Parceria Legal

O projeto Parceria Legal é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Entre os serviços disponíveis estão a consulta e atualização do Cadastro Único, oficinas de recreação para crianças, orientações sobre programas sociais e emissão da carteirinha da pessoa idosa. A área da saúde contará com vacinação contra hepatite B, dupla adulto e influenza, além de testes rápidos para ISTs.

O espaço de agricultura vai distribuir mudas, enquanto o meio ambiente oferecerá vacinação contra cinomose em cães e agendamento de castrações de cães e gatos. Já os empreendedores poderão contar com a Sala do Empreendedor, com apoio em microcrédito, formalização de MEI e orientações fiscais.

Confira a programação completa da Feira Distrital!

Sábado (27)

9h – Abertura dos portões

11h30 – Mazinho dos teclados – Palco 2

13h – Bruno Ronconi – Voz e Violão (Alto Caldeirão)

13h30 – Welison e Júnior – Palco 2

15h30 – Pagode Patrimônio do Samba (Santo Antônio do Canaã)

16h – Júlio Neto e Daniel – Palco 2

18h – Grupo de Violões “Cantos e Encantos da nossa Terra” (Várzea Alegre)

20h – Luiz Paulo Forrozão – Palco Principal

21h30 – Léo Lima – Palco Principal

23h30 – Alemão do Forró – Palco Principal

Domingo (28)