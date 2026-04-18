Almir Sater em Guaçuí: “Quero fazer o melhor show do mundo para o público do FIG”

O público do Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026, já pode se preparar para uma noite de emoção, clássicos e conexão com a música brasileira. No dia 6 de junho, o cantor e compositor Almir Sater sobe ao palco do evento com a promessa de entregar um espetáculo marcante, reunindo sucessos que atravessam gerações e que reforçam sua identidade como um dos grandes nomes da viola caipira.

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No repertório, não devem faltar canções consagradas como “Tocando em Frente”, “Chalana” e “Trem do Pantanal”. Além disso, o artista também deve apresentar músicas dos álbuns “AR” e “+AR”, gravados em parceria com Renato Teixeira e reconhecidos nacional e internacionalmente, inclusive com premiação no Grammy Latino.

Almir Sater promete emoção no FIG 2026

Em entrevista ao aquinoticias.com, Almir Sater falou sobre a expectativa para o show, sua relação com o público e o que os fãs podem esperar da apresentação. Confira:

O Festival de Inverno de Guaçuí reúne o frio charmoso da região do Caparaó capixaba e boa música, e nessa fusão, seu show ganha destaque durante o evento. Qual a sua expectativa para a apresentação no Festival de Inverno de Guaçuí? Conhece a região?

Almir Sater – Fico feliz com o convite para um festival de boa música. O inverno aproxima as pessoas e cria um clima especial. Gosto muito desse tipo de evento. Não me recordo se já estive em Guaçuí, mas já me apresentei em regiões de serra no Espírito Santo. De qualquer forma, é uma honra participar. Quero levar minha música e fazer o melhor show possível.

Qual música não pode faltar no repertório? Ela é sempre o pedido do público?

Almir Sater – Geralmente, as músicas que não podem faltar são aquelas que têm maior interação com o público, como as que fizeram parte de trilhas de novelas e se tornaram mais conhecidas. “Tocando em Frente” e “Chalana” são exemplos. Inclusive, “Chalana” foi uma música que eu não imaginava gravar, mas acabou entrando em uma novela e se tornou um grande sucesso. A escolha do repertório também passa pelas canções que gosto de cantar e que funcionam bem ao vivo. Este show será baseado, em grande parte, no álbum “+AR”, que gravei com Renato Teixeira, além de outras músicas indispensáveis.

Você é reconhecido pela habilidade com a viola caipira, mas traz para seu show outros instrumentos que fazem seu som ser único para o público. Como você conseguiu esse diálogo com o público através da música?

Almir Sater – Antes de me dedicar à viola, eu tocava violão. Depois, passei a explorar outros instrumentos. Em um período em que a música latino-americana estava em evidência, comecei a tocar charango, que é típico do Altiplano. Mais recentemente, durante as gravações da novela Pantanal na minha fazenda, tive contato com músicos que me incentivaram a experimentar novos instrumentos, como o cavaquinho. Nem sempre é possível levar todos para apresentações ao ar livre, por questões técnicas, mas a ideia é sempre enriquecer o som. Ainda assim, a viola segue como base principal do show.

O que você traz da sua vivência para os palcos?

Almir Sater – A vivência de estrada é fundamental para um músico. Inclusive, são essas experiências que levamos para o palco e que ajudam a construir o espetáculo. Vou apresentar um pouco dessa trajetória, passando por diferentes fases da minha carreira. A intenção é fazer um show bonito e verdadeiro.

O que público pode esperar do seu show?

Almir Sater – Quero fazer o melhor show possível para o público do Festival de Inverno de Guaçuí. A expectativa é que as pessoas saiam com a sensação de que valeu a pena estar ali. O Espírito Santo tem uma relação muito forte com a música que eu faço, especialmente pela proximidade cultural com Minas Gerais e o apreço pela viola caipira. Quero corresponder a esse carinho e entregar uma apresentação especial. Além disso, já deixo meu agradecimento pelo convite para participar do festival.

Line-up de peso no FIG 2026

A magia de Las Vegas vai tomar contar do evento e no palco a música assume papel central no Festival de Inverno de Guaçuí. Aliás, o line-up reúne nomes conhecidos e estilos variados, garantindo atrações ao longo de todos os dias.

Além de Almir Sater, celebrando seus sucessos, Alexandre Pires, com a turnê “Pagonejo” e Paulo Ricardo, estão entre os destaques desta edição.

Aliás, também integram o line-up Mamonas Assassinas – O Legado, Dallas Country e atrações regionais. Dessa forma, o evento amplia o público e fortalece o calendário cultural do Caparaó.

Ingressos estão no 2° lote

Os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

Passaporte (3 dias): R$ 400,00

R$ 400,00 Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 170,00 (meia entrada social)

R$ 170,00 (meia entrada social) Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 170,00 (meia entrada social)

R$ 170,00 (meia entrada social) Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 190,00 (meia entrada social)

Onde comprar

Aliás, para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. No entanto, já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, no período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026