Aproveite! Turistas terão transporte gratuito para o FIG em Guaçuí

Imagina passar um dia inteiro na exuberante natureza do Caparaó Capixaba, aproveitando cachoeiras, cafés e outras atrações turísticas e, depois, ter a tranquilidade de um traslado gratuito para aproveitar a noite com shows de Zé Ramalho, Marcelo Falcão e outros artistas? No Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), entre os dias 4 e 6 de julho, turistas que se hospedarem em distritos vizinhos, como Patrimônio da Penha e Pedra Menina, terão um ônibus de graça para ir e voltar do Festival.

A organização vai disponibilizar traslado gratuito por meio de ônibus com saída de Patrimônio da Penha, passando por Pedra Menina, até o Festival. Na volta, faz o trajeto inverso, saindo de Guaçuí, deixando hóspedes em Pedra Menina e terminando a viagem em Patrimônio da Penha.

O transporte traz comodidade para quem vai para o FIG e permite aproveitar ainda mais as belezas do Caparaó. “Isso permite que os turistas possam passear de dia, tomar um café e conhecer a região do Caparaó. E, à noite, aproveitar o Festival de Inverno de Guaçuí da melhor forma”, destaca Elias Carvalho, diretor da GFC Eventos.

Programação diversificada

A diversidade musical do FIG foi pensada para agradar a todos os gostos. Na sexta-feira (04), a noite é para quem busca energia e vibração: a partir das 20h, o palco recebe a DJ Manux, o cantor Lucas Turini, tem ainda a energia contagiante da Banda Casaca e o aguardado show de Marcelo Falcão. No dia seguinte, DJ Manux abre novamente os trabalhos e Auto Reverse Band aquece o público para o emocionante show do Trio Covers, homenageando Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas. Para fechar, show de nada mais, nada menos que… Zé Ramalho!

No domingo (06), muita celebração e solidariedade. Em um dia especial de comemoração pelos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, a entrada é totalmente gratuita – mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. A partir das 14h, a Praça de Alimentação abre suas portas para receber Filipe Fernandes e a roda de samba Tunico da Vila, além da banda Projeto Feijoada. O encerramento oficial acontece às 21h, com direito a um show especial de Fabiano Juffu & Orquestra, em homenagem ao rei Roberto Carlos.