ArteSanto reúne 600 expositores e peças únicas do Brasil em Vitória

O artesanato é pop: mobiliza diretamente cerca de 8,5 milhões de artesãos, movimenta aproximadamente R$50 bilhões por ano em todo o país e representa cerca de 3% do PIB Nacional. Não à toa o Espírito Santo é, há 13 anos, protagonista desta engrenagem por sediar a Feira Nacional do Artesanato no Espírito Santo, ArteSanto. A edição 2025 está confirmada: 07 a 12 de outubro na Praça do Papa, em Vitória.

Serão sete dias, 600 expositores de diferentes Estados, distribuídos por mais de cinco mil metros quadrados de feira. O público poderá conhecer e adquirir itens de cerâmica, tecidos, metais, pedras, produtos do mar, reciclados, sintéticos, papel, fibra natural, couro, congo, panela de barro e produtos indígenas. Serão inúmeras produções de jóias, roupas, bolsas, móveis, decoração para casa, redes e vasos vindos de Norte a Sul do Brasil – e, claro, de diferentes regiões do Estado.

“É a opção perfeita para fazer compras de itens pessoais, decoração para a casa e escritório, ou escolha de presentes. Os preços são acessíveis, os produtos são de altíssima qualidade. A ArteSanto é a curadoria perfeita para o consumidor, porque reúne a diversidade de produtos e técnicas do Brasil num só lugar. Ou seja: variedade, preço bom e produtos únicos – porque o artesanato é uma peça única, com valor agregado e a paixão do trabalho do artesão”, diz Sonia Iamonde, organizadora da feira.

Neste ano, quem comprar artesanatos concorrerá a sorteios – uma novidade na feira.

Como em toda temporada, a ArteSanto escolhe um tema cultural para nortear o evento. João Bananeira, personagem folclórico e símbolo da cultura de Cariacica, é o escolhido da vez. Ele é reconhecido por sua presença indispensável no Carnaval de Congo de Roda D’Água, uma celebração tradicional da região com mais de 150 anos de história.

Coberto por folhas de bananeira e usando uma máscara, João Bananeira representa as antigas procissões de carnaval iniciadas por negros fugidos da Revolta de Queimados (1849). Atualmente, é considerado patrimônio cultural imaterial do município. Portanto, assim como o artesanato, João Bananeira é símbolo de expressão cultural e prática das tradições regionais.

“Temos orgulho em trazê-lo como tema desta edição, reunindo artesãos de todo o Brasil para celebrar a cultura popular”, diz Sonia Iamonde, que adianta: “Ele será tema da exposição cultural deste ano”.

Social

Artesanatos desenvolvidos nas unidades prisionais do Estado estarão em exposição, mais uma vez, na ArteSanto. Serão dezenas de itens, como os amigurumis, bonecos de crochê, camas e acessórios pet, bolsas e artigos para decoração, dentre outros. São peças artesanais de alta qualidade, todas produzidas pelos internos, e que fazem parte do Programa de Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça.

A ArteSanto é realizada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social, correalizada pelo Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, com apoio de Sebrae e Aderes. O apoio institucional é da Federação das Associações dos Artesãos do Espírito Santo. A colaboração é da Prefeitura de Vitória. E a organização é da Iamonde Design de Eventos.