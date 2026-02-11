Atílio Vivácqua se prepara para o Atílio Folia

Atílio Vivácqua entra de vez no clima da folia e promove o Atílio Folia entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Portanto, durante quatro dias, a cidade vira um dos principais pontos do Carnaval no Sul do Espírito Santo.

Isso porque, a festa ocupa a Avenida Carolina Fraga, que se transforma em corredor cultural. Blocos comunitários desfilam ao som de marchinhas, enquanto boi pintadinho, bonecos gigantes e as tradicionais mulinhas mantêm viva a identidade popular do município.

Além disso, o cortejo segue até a Praça da Prefeitura e, dessa forma, reúne famílias inteiras em um ambiente de integração. Crianças, jovens, adultos e idosos participam juntos e, assim, fortalecem o clima de convivência e celebração coletiva.

Dessa forma, as matinês infantis, por sua vez, ampliam a programação e garantem espaço dedicado aos pequenos foliões. Ao mesmo tempo, apresentações musicais animam o público ao longo dos dias e mantêm o ritmo da festa.

Por fim, o Atílio Folia preserva a essência do carnaval de rua e reforça suas raízes culturais. Ao valorizar tradições e, ao mesmo tempo, estimular a participação da comunidade, a festa mantém viva uma das manifestações mais marcantes do município Atílio Vivácqua.

Confira a programação completa

14/02/2026 – sábado

18h : Charanga Show

: Charanga Show 20h40 : Bloco AZ de Ouro

: Bloco AZ de Ouro 21h20 : Bloco Unidos da 101 – Flecheiras

: Bloco Unidos da 101 – Flecheiras 22h : Bloco Maluco Beleza

: Bloco Maluco Beleza 22h40 : Bloco Unidos da Linda Aurora

: Bloco Unidos da Linda Aurora 23h30: Show Musical: Márcio Pedrazzi

15/02/2026 – domingo

16h : Bloco das Piranhas

: Bloco das Piranhas 18h : Matinê: Banda Musical Os Alices Kids

: Matinê: Banda Musical Os Alices Kids 20h : Bloco Unidos do Niterói

: Bloco Unidos do Niterói 20h40 : Bloco Vaca Babalu

: Bloco Vaca Babalu 21h20 : Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente

: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente 22h : Charanga Show

: Charanga Show 23h : Bloco Boi Chefão

: Bloco Boi Chefão 23h40: Show Musical: Larah Mendes

16/02/2026 – segunda-feira

20h : Bloco Unidos do Niterói

: Bloco Unidos do Niterói 20h40 : Bloco AZ de Ouro

: Bloco AZ de Ouro 21h20 : Bloco Unidos da Linda Aurora

: Bloco Unidos da Linda Aurora 22h : Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente

: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente 22h40 : Bloco Unidos do Sumidouro

: Bloco Unidos do Sumidouro 23h20: Show Musical: Glauco

17/02/2026 – terça-feira