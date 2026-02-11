Atílio Vivácqua se prepara para o Atílio Folia
Carnaval cultural transforma a avenida principal em corredor de blocos, marchinhas e símbolos tradicionais
Atílio Vivácqua entra de vez no clima da folia e promove o Atílio Folia entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Portanto, durante quatro dias, a cidade vira um dos principais pontos do Carnaval no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Isso porque, a festa ocupa a Avenida Carolina Fraga, que se transforma em corredor cultural. Blocos comunitários desfilam ao som de marchinhas, enquanto boi pintadinho, bonecos gigantes e as tradicionais mulinhas mantêm viva a identidade popular do município.
Leia também: Boi Pintadinho transforma Muqui em destino de um carnaval cultural
Além disso, o cortejo segue até a Praça da Prefeitura e, dessa forma, reúne famílias inteiras em um ambiente de integração. Crianças, jovens, adultos e idosos participam juntos e, assim, fortalecem o clima de convivência e celebração coletiva.
Dessa forma, as matinês infantis, por sua vez, ampliam a programação e garantem espaço dedicado aos pequenos foliões. Ao mesmo tempo, apresentações musicais animam o público ao longo dos dias e mantêm o ritmo da festa.
Por fim, o Atílio Folia preserva a essência do carnaval de rua e reforça suas raízes culturais. Ao valorizar tradições e, ao mesmo tempo, estimular a participação da comunidade, a festa mantém viva uma das manifestações mais marcantes do município Atílio Vivácqua.
Confira a programação completa
14/02/2026 – sábado
- 18h: Charanga Show
- 20h40: Bloco AZ de Ouro
- 21h20: Bloco Unidos da 101 – Flecheiras
- 22h: Bloco Maluco Beleza
- 22h40: Bloco Unidos da Linda Aurora
- 23h30: Show Musical: Márcio Pedrazzi
15/02/2026 – domingo
- 16h: Bloco das Piranhas
- 18h: Matinê: Banda Musical Os Alices Kids
- 20h: Bloco Unidos do Niterói
- 20h40: Bloco Vaca Babalu
- 21h20: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente
- 22h: Charanga Show
- 23h: Bloco Boi Chefão
- 23h40: Show Musical: Larah Mendes
16/02/2026 – segunda-feira
- 20h: Bloco Unidos do Niterói
- 20h40: Bloco AZ de Ouro
- 21h20: Bloco Unidos da Linda Aurora
- 22h: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente
- 22h40: Bloco Unidos do Sumidouro
- 23h20: Show Musical: Glauco
17/02/2026 – terça-feira
- 17h: Matinê: Show Tia Mari
- 18h30: Bloco Mirim Sumidouro
- 19h10: Bloco Mirim Belezinha
- 20h: Bloco Vaca Babalu
- 20h40: Bloco Unidos da 101 – Flecheiras
- 21h20: Bloco Unidos do Sumidouro
- 22h: Bloco Boi Chefão
- 22h40: Bloco Maluco Beleza
- 23h30: Show Musical: Grupo Art Samba
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726