Atílio Vivácqua se prepara para o Atílio Folia

Carnaval cultural transforma a avenida principal em corredor de blocos, marchinhas e símbolos tradicionais

ATÍLIO FOLIA 2026
Foto: Divulgação

Atílio Vivácqua entra de vez no clima da folia e promove o Atílio Folia entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Portanto, durante quatro dias, a cidade vira um dos principais pontos do Carnaval no Sul do Espírito Santo.

Isso porque, a festa ocupa a Avenida Carolina Fraga, que se transforma em corredor cultural. Blocos comunitários desfilam ao som de marchinhas, enquanto boi pintadinho, bonecos gigantes e as tradicionais mulinhas mantêm viva a identidade popular do município.

Além disso, o cortejo segue até a Praça da Prefeitura e, dessa forma, reúne famílias inteiras em um ambiente de integração. Crianças, jovens, adultos e idosos participam juntos e, assim, fortalecem o clima de convivência e celebração coletiva.

Dessa forma, as matinês infantis, por sua vez, ampliam a programação e garantem espaço dedicado aos pequenos foliões. Ao mesmo tempo, apresentações musicais animam o público ao longo dos dias e mantêm o ritmo da festa.

Por fim, o Atílio Folia preserva a essência do carnaval de rua e reforça suas raízes culturais. Ao valorizar tradições e, ao mesmo tempo, estimular a participação da comunidade, a festa mantém viva uma das manifestações mais marcantes do município Atílio Vivácqua.

Confira a programação completa

14/02/2026 – sábado
  • 18h: Charanga Show
  • 20h40: Bloco AZ de Ouro
  • 21h20: Bloco Unidos da 101 – Flecheiras
  • 22h: Bloco Maluco Beleza
  • 22h40: Bloco Unidos da Linda Aurora
  • 23h30: Show Musical: Márcio Pedrazzi
15/02/2026 – domingo
  • 16h: Bloco das Piranhas
  • 18h: Matinê: Banda Musical Os Alices Kids
  • 20h: Bloco Unidos do Niterói
  • 20h40: Bloco Vaca Babalu
  • 21h20: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente
  • 22h: Charanga Show
  • 23h: Bloco Boi Chefão
  • 23h40: Show Musical: Larah Mendes

16/02/2026 – segunda-feira

  • 20h: Bloco Unidos do Niterói
  • 20h40: Bloco AZ de Ouro
  • 21h20: Bloco Unidos da Linda Aurora
  • 22h: Bloco Unidos do P.D.O – Praça do Oriente
  • 22h40: Bloco Unidos do Sumidouro
  • 23h20: Show Musical: Glauco
17/02/2026 – terça-feira
  • 17h: Matinê: Show Tia Mari
  • 18h30: Bloco Mirim Sumidouro
  • 19h10: Bloco Mirim Belezinha
  • 20h: Bloco Vaca Babalu
  • 20h40: Bloco Unidos da 101 – Flecheiras
  • 21h20: Bloco Unidos do Sumidouro
  • 22h: Bloco Boi Chefão
  • 22h40: Bloco Maluco Beleza
  • 23h30: Show Musical: Grupo Art Samba

