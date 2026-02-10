Boi Pintadinho transforma Muqui em destino de um carnaval cultural

Ao contrário dos grandes carnavais de massa, Muqui aposta na memória, na identidade e na participação coletiva para celebrar a folia. É nesse espírito que o Carnaval do Boi Pintadinho se consolida como uma das manifestações culturais mais autênticas do Espírito Santo, atraindo turistas interessados em viver uma experiência genuína, marcada por tradição, história e envolvimento comunitário.

Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural de Muqui, o Carnaval do Boi Pintadinho representa mais do que uma festa. Isso porque ele expressa a identidade local e reforça laços sociais construídos ao longo de décadas. Aliás, a celebração mobiliza moradores de diferentes gerações e transforma as ruas históricas do município em palco de cultura popular viva.

A tradição tem raízes nos folguedos populares brasileiros, que surgiram a partir da mistura de influências indígenas, africanas e europeias durante o período colonial. Com o tempo, essas manifestações deram origem às diversas brincadeiras do boi espalhadas pelo país. Em Muqui, contudo, o Boi Pintadinho ganhou características próprias, adaptadas ao cotidiano do interior e incorporadas de forma definitiva ao Carnaval.

Embora o Bumba Meu Boi já estivesse presente em várias regiões do Brasil desde o século XIX, em Muqui a brincadeira começou a se fortalecer a partir da década de 1940. Inicialmente, ela se restringia às comunidades rurais e mantinha relação direta com as Folias de Reis, realizadas entre o Natal e o mês de janeiro. Somente a partir dos anos 1970 o Boi Pintadinho passou a ocupar as ruas durante o Carnaval, inaugurando uma nova fase da manifestação cultural no município.

Nesse processo, o surgimento do Boi do Bijoca marcou um ponto de virada. Aliás, o grupo foi responsável por inserir definitivamente o Boi Pintadinho no carnaval de rua, consolidando o que hoje é conhecido como Carnaval Folclórico de Muqui. Registros históricos reforçam essa trajetória, como a edição de 1974 do jornal O Município, que já anunciava a participação tradicional do boi e de suas mulinhas na programação carnavalesca.

Durante muitos anos, os carnavais de salão e os ranchos dividiram espaço com as manifestações populares. No entanto, a partir da década de 1990, o Boi Pintadinho assumiu protagonismo e se tornou o principal símbolo do carnaval muquiense. Desde então, a tradição se fortaleceu e passou a integrar de forma permanente a vida social e afetiva da cidade.

Atualmente, Muqui conta com 22 grupos de Bois Pintadinhos, além de dois grupos de Vacas, incluindo a tradicional Vaca Mocha, formada exclusivamente por mulheres. Inclusive, os Bois Mirins garantem a participação das crianças, enquanto os Jaguarás ampliam a diversidade cultural da festa. Durante os cortejos, bois confeccionados artesanalmente percorrem as ruas acompanhados por músicos, foliões e personagens tradicionais, embalados por marchinhas, cantigas populares e ritmos regionais.

Portanto, o caráter coletivo e intergeracional é um dos principais diferenciais da celebração. Famílias inteiras participam da confecção dos bois, da organização dos grupos e da transmissão dos saberes culturais, assegurando a continuidade da tradição. Além disso, o evento se firma como importante atrativo turístico, movimentando a economia local, valorizando o artesanato e fortalecendo o turismo cultural no interior capixaba.

Confira a programação completa!

Sexta-feira (13)

19 – Abertura

19h20 – Bloco Carrinho de Mão

20h – Boi Furioso

20h40 – Boi Fortunato

21h20 – Formiguinha

22h – Vaca Furiosa

22h40 – Boi Duas Cabeças

23h20 – Boi Amigo

0h – Boi Cycloninho

0h40 – Boi Chapado

1h20 – Boi Guerreirinho

2h – Boi Cyclone

Sábado (14)

17h – Painel entre ritos e raízes: a cultura popular no interior

18h – Pagode do Juninho

19h – Boi Chapadinho

19h40 – Boi Formigão

20h20 – Boi Cycloninho

21h – Boi Duas Cabeças

21h40 – Boi Xodó

22h20 – Boi Sumidouro

23h – Boi Cyclone

23h40 – Boi Az de Ouro

0h20 – Boi Tornado

0h40 – Boi Chapado

1h20 – Boi Bijoca

2h – Boi Tsunami

Domingo (15)

17h – Matinê (Xodozinho e Furioso) e DJ Teco

18h – Bloco do Loró

18h30 – Bloco das Piranhas

19h – Guerreirinho

19h40 – Boi Formigão

20h20 – Boi Amigo

21h – Boi Gaspar

21h40 – Vaca Mocha

22h20 – Boi Tornado

23h – Boi Bijoca

23h40 – Boi Tsunami

0h20 – Boi Sumidouro

0h40 – Boi Xodó

1h20 – Boi Chapado

Segunda-feira (16)

19h20 – Boi Fortunato

20h40 – Boi Gaspar

21h20 – Boi Xodó

22h – Boi Cyclone

22h40 – Boi Danado

23h20 – Boi Tornado

0h – Boi Az de Ouro

0h40 – Vaca Furiosa

1h20 – Boi Duas Cabeças

2h – Boi Chapado

Terça-feira (17)

18h – Boi Chapadinho

18h40 – Jaguará

19h20 – Boi Xodozinho

20h – Boi Amigo

20h40 – Vaca Mocha

21h20 – Boi Danado

22h – Vaca Furiosa

22h40 – Boi Bijoca

23h20 – Boi Tsunami

0h – Boi Guerreirinho

0h40 – Boi Formiguinha

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).