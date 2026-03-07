Botecos do Caparaó chega ao último dia com música e comidas típicas

O Festival Botecos do Caparaó chega ao último dia neste sábado (7), no Parque de Exposições de Alegre. Após dois dias de programação com gastronomia e música ao vivo, o evento prepara o encerramento da primeira edição. Por isso, convida os moradores e turistas para aproveitar os sabores da culinária de boteco e os shows programados para a noite.

Nesses dias, o espaço se transformou em um ponto de encontro para quem buscava lazer, boa comida e música em um ambiente inspirado na cultura dos botecos brasileiros.

No último dia de programação, a organização reforça o convite para quem ainda não participou do evento. A partir das 18h, o Parque de Exposições volta a receber o público com estandes gastronômicos oferecendo porções, carnes na chapa e outros petiscos típicos que fazem parte da tradição dos botecos.

Inclusive, enquanto o público experimenta os pratos, a programação musical garante o clima de encerramento. Às 19h, o cantor Rudinho Barros sobe ao palco com um repertório de pop nacional. Em seguida, às 21h, o cantor Cadu Caruso apresenta um show especial dedicado a Cazuza, com clássicos que marcaram gerações da música brasileira.

Festival Botecos do Caparaó valoriza a cultura de Alegre

Além da gastronomia e da música, o festival também aposta em um ambiente pensado para estimular encontros e momentos de convivência. Dessa forma, o evento transforma o Parque de Exposições em um grande espaço de lazer. Lá amigos e famílias podem se reunir para brindar, conversar e aproveitar a noite.

A iniciativa integra um movimento de valorização da cultura gastronômica regional e busca fortalecer eventos que movimentam o turismo e a economia local. Portanto a primeira edição do Festival Botecos do Caparaó encerra sua programação com música, sabores e experiências que fazem parte do cotidiano dos tradicionais botecos brasileiros.

O Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre conta com apresentação da Prefeitura Municipal de Alegre, apoio institucional do Sebrae/ES e organização do Instituto Panela de Barro. O evento segue neste sábado (7), no Parque de Exposições da cidade, marcando o encerramento da programação.

Confira a programação!

Sábado (7)

Palco “Festival”

18h – Abertura do festival

19h – Rudinho Barros (Pop)

21h – Cadu Caruso (Especial Cazuza)