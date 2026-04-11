Botecos do Caparaó: último dia para comprar ingresso do FIG em até 3x sem taxa

Quem ainda não garantiu presença no Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 tem este sábado (11), a última chance de aproveitar condições especiais de compra durante o Festival Botecos do Caparaó. Além disso, o público pode adquirir os ingressos diretamente no Centro de Eventos, com parcelamento em até três vezes sem juros, o que facilita o planejamento para um dos eventos mais aguardados da região.

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Ao longo dos três dias, o Botecos do Caparaó se consolidou não apenas como um festival gastronômico, mas também como um ponto estratégico de venda para o FIG. Quem passa pelo evento consegue unir lazer e organização, já que, enquanto aproveita a programação, também garante o acesso antecipado ao festival que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho. Ao mesmo tempo, a iniciativa amplia o acesso e incentiva o público a se programar com antecedência.

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A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o evento e aposta na integração entre cultura, gastronomia e entretenimento. Assim, o espaço se transforma em um ambiente dinâmico, que reúne moradores e visitantes em busca de experiências completas. Além disso, a proposta fortalece o calendário turístico local e movimenta a economia da cidade.

Festival Botecos do Caparaó

Enquanto isso, o público pode aproveitar uma programação diversificada, com pratos típicos e releituras criativas da culinária de boteco. Entre as opções, estão torresmo, caldos, porções variadas e carnes na chapa. Dessa maneira, os sabores valorizam ingredientes locais e reforçam a identidade gastronômica do Caparaó.

Além da gastronomia, a música também ganha destaque no evento. A programação reúne estilos como MPB, pagode, pop rock, chorinho e apresentações de DJs. Com isso, o ambiente se adapta a diferentes momentos do dia, desde o fim de tarde até a noite, criando um clima ideal para reunir amigos, família e visitantes.

Último dia para comprar ingresso do FIG em 3x sem taxa

Portanto, neste último dia de Botecos do Caparaó, o público encontra não apenas uma opção de lazer, mas também uma oportunidade prática de garantir o ingresso do FIG 2026 com condições facilitadas. Assim, quem aproveitar o momento sai do evento com a experiência completa e já preparado para o próximo grande festival de Guaçuí.

Confira a programação deste sábado (11):