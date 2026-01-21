Carnaval de Vitória 2026 terá desfiles do Grupo Especial em dois dias
Com a mudança, cinco escolas se apresentam por noite, o que reduz o risco de desfiles ao amanhecer e preserva o impacto visual e artístico do espetáculo
Pela primeira vez na história do Carnaval de Vitória, as escolas do Grupo Especial vão desfilar em dois dias em 2026. A organização distribuiu as apresentações entre sexta-feira (6) e sábado (7) de fevereiro, no Sambão do Povo, com o objetivo de qualificar a experiência do público e atender a uma demanda antiga das agremiações. Com a mudança, cinco escolas se apresentam por noite, o que reduz o risco de desfiles ao amanhecer e preserva o impacto visual e artístico do espetáculo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o novo formato facilita a logística de concentração e dispersão das alegorias. A divisão dos desfiles organiza melhor o fluxo de carros alegóricos e componentes, tornando a operação mais eficiente. Por esse motivo, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial projeta público recorde nos dois dias do Grupo Especial. Segundo o presidente da entidade, Edson Neto, o planejamento acompanha o crescimento das escolas e a ampliação do espetáculo, mesmo com o Sambão mantendo o mesmo espaço físico.
Nos dois dias de desfile, as apresentações começam às 22h, enquanto o Sambão do Povo abre ao público às 19h. Já a Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, ganha um fim de semana exclusivo, com desfiles marcados para os dias 13 e 14 de fevereiro. Dessa forma, a separação amplia a visibilidade dessas escolas e reforça o protagonismo de quem disputa o acesso ao Grupo Especial.
Carnaval de Vitória
O novo modelo também reforça o compromisso do Carnaval de Vitória com a profissionalização e a valorização de quem constrói a festa. Conforme destaca Edson Neto, o evento movimenta milhares de pessoas, gera empregos e fortalece a identidade cultural do Espírito Santo. Além disso, muitos integrantes do Grupo Especial seguem colaborando com as escolas da Série Ouro após seus próprios desfiles, o que exige um calendário mais equilibrado.
Para quem deseja acompanhar os desfiles do Grupo Especial, os ingressos já estão à venda pelo site Brasil Ticket e em pontos físicos, sem taxa, no Sambão do Povo durante os ensaios técnicos e na Arena de Verão, em Camburi. Os valores partem de R$ 100 por dia, enquanto o passaporte para os dois dias custa a partir de R$ 150.
Até 31 de janeiro, a organização concluirá a montagem completa da estrutura do Sambão do Povo, incluindo camarotes, iluminação e sonorização. Até essa data, todas as escolas do Grupo Especial também finalizam os ensaios técnicos, garantindo tempo adequado para ajustes finais antes do desfile oficial.
Próximos Ensaios Técnicos
24 de janeiro
20h30 – Andaraí e MUG
31 de janeiro
20h30 – Chegou o Que Faltava e Boa Vista
Ordem dos Desfiles 2026
Sexta-feira (06/02/2026)
Pega no Samba
Novo Império
Unidos de Jucutuquara
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Imperatriz do Forte
Sábado (07/02/2026)
Rosas de Ouro
Unidos da Piedade
Independente de Boa Vista
Chegou o Que Faltava
Andaraí
Enredos 2026 – Grupo Especial
Pega no Samba – Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião Ancestral da Natureza
Novo Império – Aruanayê: Guardiãs dos Mistérios Ancestrais
Jucutuquara – Arreda Homem que Aí Vem Mulher
MUG – O Diário Verde de Teresa
Imperatriz do Forte – Xirê – Festejos às Raízes
Rosas de Ouro – Cricaré das Origens, o Brasil que Nasce em São Mateus
Piedade – O Canto Livre de Papo Furado
Boa Vista – João do Congo: A Voz que Dança nas Folhas da Resistência
Chegou o Que Faltava – Orí – Sua Cabeça é Seu Guia
Andaraí – 01/12/46
Acesse o link, dê o play e curta todos os sambas-enredo do Carnaval de Vitória 2026 na playlist oficial, com as versões de estúdio: https://linktr.ee/liesge?utm_source=linktree_profile_share<sid=fa983d22-0f3e-4058-b7ac-acb10d46f02a
Escolas da Série Ouro – Carnaval de Vitória 2026
Unidos de Barreiros
Chega Mais
Independente de Eucalipto
Tradição Serrana
Independentes de São Torquato
União Jovem de Itacibá
Mocidade da Praia
Império de Fátima
Mocidade Serrana
Com informações da assessoria de imprensa.