Carnaval de Vitória 2026 terá desfiles do Grupo Especial em dois dias

Pela primeira vez na história do Carnaval de Vitória, as escolas do Grupo Especial vão desfilar em dois dias em 2026. A organização distribuiu as apresentações entre sexta-feira (6) e sábado (7) de fevereiro, no Sambão do Povo, com o objetivo de qualificar a experiência do público e atender a uma demanda antiga das agremiações. Com a mudança, cinco escolas se apresentam por noite, o que reduz o risco de desfiles ao amanhecer e preserva o impacto visual e artístico do espetáculo.

Além disso, o novo formato facilita a logística de concentração e dispersão das alegorias. A divisão dos desfiles organiza melhor o fluxo de carros alegóricos e componentes, tornando a operação mais eficiente. Por esse motivo, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial projeta público recorde nos dois dias do Grupo Especial. Segundo o presidente da entidade, Edson Neto, o planejamento acompanha o crescimento das escolas e a ampliação do espetáculo, mesmo com o Sambão mantendo o mesmo espaço físico.

Nos dois dias de desfile, as apresentações começam às 22h, enquanto o Sambão do Povo abre ao público às 19h. Já a Série Ouro, antigo Grupo de Acesso, ganha um fim de semana exclusivo, com desfiles marcados para os dias 13 e 14 de fevereiro. Dessa forma, a separação amplia a visibilidade dessas escolas e reforça o protagonismo de quem disputa o acesso ao Grupo Especial.

Carnaval de Vitória

O novo modelo também reforça o compromisso do Carnaval de Vitória com a profissionalização e a valorização de quem constrói a festa. Conforme destaca Edson Neto, o evento movimenta milhares de pessoas, gera empregos e fortalece a identidade cultural do Espírito Santo. Além disso, muitos integrantes do Grupo Especial seguem colaborando com as escolas da Série Ouro após seus próprios desfiles, o que exige um calendário mais equilibrado.

Para quem deseja acompanhar os desfiles do Grupo Especial, os ingressos já estão à venda pelo site Brasil Ticket e em pontos físicos, sem taxa, no Sambão do Povo durante os ensaios técnicos e na Arena de Verão, em Camburi. Os valores partem de R$ 100 por dia, enquanto o passaporte para os dois dias custa a partir de R$ 150.

Até 31 de janeiro, a organização concluirá a montagem completa da estrutura do Sambão do Povo, incluindo camarotes, iluminação e sonorização. Até essa data, todas as escolas do Grupo Especial também finalizam os ensaios técnicos, garantindo tempo adequado para ajustes finais antes do desfile oficial.

Próximos Ensaios Técnicos

24 de janeiro

20h30 – Andaraí e MUG

31 de janeiro

20h30 – Chegou o Que Faltava e Boa Vista

Ordem dos Desfiles 2026

Sexta-feira (06/02/2026)

Pega no Samba

Novo Império

Unidos de Jucutuquara

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Imperatriz do Forte

Sábado (07/02/2026)

Rosas de Ouro

Unidos da Piedade

Independente de Boa Vista

Chegou o Que Faltava

Andaraí

Enredos 2026 – Grupo Especial

Pega no Samba – Okê Caboclo Sete Flechas – Guardião Ancestral da Natureza

Novo Império – Aruanayê: Guardiãs dos Mistérios Ancestrais

Jucutuquara – Arreda Homem que Aí Vem Mulher

MUG – O Diário Verde de Teresa

Imperatriz do Forte – Xirê – Festejos às Raízes

Rosas de Ouro – Cricaré das Origens, o Brasil que Nasce em São Mateus

Piedade – O Canto Livre de Papo Furado

Boa Vista – João do Congo: A Voz que Dança nas Folhas da Resistência

Chegou o Que Faltava – Orí – Sua Cabeça é Seu Guia

Andaraí – 01/12/46

Acesse o link, dê o play e curta todos os sambas-enredo do Carnaval de Vitória 2026 na playlist oficial, com as versões de estúdio: https://linktr.ee/liesge?utm_source=linktree_profile_share<sid=fa983d22-0f3e-4058-b7ac-acb10d46f02a

Escolas da Série Ouro – Carnaval de Vitória 2026

Unidos de Barreiros

Chega Mais

Independente de Eucalipto

Tradição Serrana

Independentes de São Torquato

União Jovem de Itacibá

Mocidade da Praia

Império de Fátima

Mocidade Serrana

