Casaca celebra cultura capixaba no Festival de Inverno de Guaçuí 2025

Referência no cenário musical capixaba, a banda Casaca é presença confirmada no Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025, que acontece de 3 a 6 de julho.

O grupo vai abrir o show de Marcelo Falcão, na sexta (4). Com o conhecido estilo, que reúne tambores, casaca e elementos do congo com o rock, a banda traz ao público os grandes sucessos da carreira.

“É uma expectativa muito boa, e é sempre bom voltar para Guaçuí e participar de um festival que já se tornou um marco para o Espírito Santo. É um privilégio e o melhor é que podemos contribuir com nossa arte”, expressa Danilo Laslo Gonçalves Terra, baixista da banda.

Assim, para o público que vai acompanhar a festa curtirá grandes hits da banda. “Certamente não pode faltar aquelas canções que marcaram gerações, então, o pessoal pode esperar por ‘Sereia’, ‘Anjo’ e outras”, completa.

Porém, além dos velhos sucessos, o pessoal do festival será o primeiro a conhecer as faixas do novo álbum “Celebrações”, que será lançado oficialmente no próximo mês.

“Vamos celebrar e curtir, amando cada momento, vivendo com alegria no coração e gratidão pela oportunidade de estar vivo e experimentando a vida”, convida Danilo, em nome da banda.

Festival de Inverno de Guaçuí

Além das atrações musicais, o FIG contará com excelentes opções gastronômicas regionais. Isso porque, estarão disponíveis variedades como: vinhos especiais e cervejas artesanais em todos os dias do evento.

Assim, quem não quiser perder essa grande festa, pode garantir os ingressos para os dois dias principais pelo site LeBillet.

Os valores partem de R$ 160 (meia-entrada* e entrada solidária), com a opção de pacote promocional para todos os dias do evento por R$ 250.

*A meia-entrada solidária é válida para qualquer pessoa com a doação de 1kg de alimento não perecível ou agasalho no dia do evento.*

Realização do Festival de Inverno de Guaçuí

O Festival de Inverno de Guaçuí é uma realização do aquinoticias.com junto a GFC Eventos, empresa especializada na organização de grandes eventos no Espírito Santo.

A GFC Eventos é parte integrante do Grupo Folha do Caparaó, que há 20 anos tem se destacado no Sul capixaba, sendo responsável pelo Aqui Notícias.

Com esta experiência, a GFC garante a organização de um festival de alta qualidade, focado em inovação e no fomento à cultura local.