Castelhanos recebe Luau de Verão nesta quarta (28)

A programação do Anchieta Verão 2026 destaca, nesta semana, o Luau de Verão, que acontece na quarta-feira, a partir das 19 horas, no Balneário de Castelhanos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O evento reúne diferentes expressões culturais em um cenário à beira-mar, atraindo moradores e turistas para uma noite de lazer e convivência.

Leia também: Produtores rurais de Alegre podem receber até R$ 14 mil com preservação ambiental

O Grupo Folclórico Os Brandarinos abre a programação e valoriza as tradições culturais do município. Em seguida, uma apresentação de capoeira reforça a identidade cultural capixaba.

Logo depois, a música toma conta do espaço. A Banda Marajah e a Banda Evidance garantem animação ao público durante toda a noite.

Ao mesmo tempo, o Balneário de Iriri também recebe atração cultural. No mesmo horário, o Grupo de Teatro Rerigitiba apresenta o espetáculo “A maldição e o mistério de Kalá”.

A peça aposta em uma narrativa envolvente, marcada por mistério e emoção, ampliando as opções de entretenimento para o público.

A programação integra o Anchieta Verão 2026, que segue promovendo cultura, lazer e turismo em diferentes regiões do município, além de fortalecer o convívio familiar.