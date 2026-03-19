Cerveja artesanal, carros antigos e shows no Cachoeiro Food Beer em maio

O Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim recebe, nos dias 1º, 2 e 3 de maio, mais uma edição do Cachoeiro Food Beer. O realizador do evento, Samuel Muca, anunciou a festividade logo após apresentar as diretrizes do projeto para 2026 ao prefeito Theodorico Ferraço, em uma reunião estratégica.

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Isso porque o encontro selou os detalhes da 8ªedição do evento, que promete movimentar a economia e o lazer local. Para a realização, a organização oferecerá uma estrutura completa para o público, unindo cervejarias artesanais, gastronomia e cultura.

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Além de celebrar a gastronomia, o evento funciona como um grande centro de experiências culturais. O público encontrará uma exposição detalhada de antigomobilismo com carros antigos, além de um animado encontro de moto clubes. Aliás, o festival também valoriza o artesanato local, abrindo espaço para que empreendedores da região demonstrem seu talento e fomentem a economia circular.

No entanto, o pilar central da programação, entretanto, continua sendo a cerveja artesanal. Tradicionalmente, o evento reúne cerca de 12 cervejarias que oferecem desde as refrescantes Pilsen até as robustas IPAs.

Cervejarias capixabas no Cachoeiro Food Beer

Entre os nomes que costumam marcar presença estão selos renomados como: Reserva do Gerente, Gava Beer, Subterrânea, Velhão e Ronchi Bier. Inclusive, para harmonizar, uma feira gastronômica diversificada disponibiliza hambúrgueres artesanais, porções variadas e churrasco de alta qualidade.

Por fim, a organização destaca que a proposta mantém o foco no ambiente familiar. Para garantir o conforto de todos, o Parque de Exposições contará com shows ao vivo e um espaço kids exclusivo para as crianças. Segundo Samuel Muca, o esforço da equipe visa entregar um evento impecável, unindo degustação e diversão em um contexto de lazer completo.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99919-4665.