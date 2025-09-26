Começa hoje! Feira Distrital em Santa Teresa terá Dallas Country e Marcos & Belutti

A banda capixaba Dallas Country e a dupla sertaneja Marcos & Belutti abrem nesta sexta-feira (26), a programação oficial da Feira Distrital, que acontece em Santa Teresa até o próximo domingo (28). O evento é gratuito e acontece no Parque de Exposições e Eventos da cidade.

A Feira Distrital é uma uma celebração anual que reúne expositores e artistas dos seis distritos da cidade, com uma programação focada em valorizar a cultura local e a memória afetiva dos moradores.

Para abrir o evento em grande estilo, a banda capixaba Dallas Country abre a programação a partir das 20h30. O grupo está de volta após 18 anos, trazendo sua identidade country e sertaneja para os palcos. A banda, que surgiu em 2002 na cidade de Colatina com o nome ‘Dallas Company’, fez história ao lançar o álbum independente ‘Clima de Rodeio’, que trouxe músicas autorais no estilo country em português. A faixa-título se tornou um marco, sendo a primeira grande música de uma banda country brasileira a alcançar as paradas de sucesso.

Após uma pausa desde 2007, o Dallas Country retornou com energia renovada e uma nova formação. Da banda original, Murilo Fonseca (violino), Dadah Giles (teclado) e Marcelo Kju (guitarra) seguem no grupo, que agora conta também com Marcelo Fonseca, filho de Murilo, no violino, e a nova vocalista Jenifer.

Marcos & Belutti é a atração nacional do evento

Com 15 anos de carreira, a dupla Marcos & Belutti é referência no cenário sertanejo contemporâneo. Donos de hits como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e “Eu Era”, já se apresentaram nos principais palcos do país e seguem conquistando diferentes gerações com sua música.

Eles contam com mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, e somam mais de 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A dupla se apresenta na Feira Distrital a partir das 22h30.

Feira Distrital de Santa Teresa

A Feira Distrital é uma vitrine para a rica gastronomia e os produtos típicos da região, destacando a produção de cada distrito. Serão três dias de programação cultural, que é um dos pilares do evento, com shows musicais de artistas locais e nacional.

Neste ano, a novidade do evento é a Feira Parceria Legal, que levará atendimentos gratuitos nas áreas jurídica e de saúde, além de serviços para os moradores de Santa Teresa. A Feira Distrital acontece no Parque de Exposições do município, a Feira Parceria Legal será realizada no sábado (27), das 8h às 13h.

Feira Parceria Legal

O projeto Parceria Legal é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Entre os serviços disponíveis estão a consulta e atualização do Cadastro Único, oficinas de recreação para crianças, orientações sobre programas sociais e emissão da carteirinha da pessoa idosa. A área da saúde contará com vacinação contra hepatite B, dupla adulto e influenza, além de testes rápidos para ISTs.

O espaço de agricultura vai distribuir mudas, enquanto o meio ambiente oferecerá vacinação contra cinomose em cães e agendamento de castrações de cães e gatos. Já os empreendedores poderão contar com a Sala do Empreendedor, com apoio em microcrédito, formalização de MEI e orientações fiscais.

Confira a programação completa da Feira Distrital!

Sexta-feira (26)

18h – Abertura dos portões

18h30 – Dança Xote de Roda “Resgate de Tradições” (Várzea Alegre)

19h – Emerson Tesch – Palco 2

20h30 Dallas Country – Palco Principal

22h30 – Marcos & Belutti – Palco Principal

Sábado (27)

9h – Abertura dos portões

11h30 – Mazinho dos teclados – Palco 2

13h – Bruno Ronconi – Voz e Violão (Alto Caldeirão)

13h30 – Welison e Júnior – Palco 2

15h30 – Pagode Patrimônio do Samba (Santo Antônio do Canaã)

16h – Júlio Neto e Daniel – Palco 2

18h – Grupo de Violões “Cantos e Encantos da nossa Terra” (Várzea Alegre)

20h – Luiz Paulo Forrozão – Palco Principal

21h30 – Léo Lima – Palco Principal

23h30 – Alemão do Forró – Palco Principal

Domingo (28)