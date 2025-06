Compre hoje: dois ingressos para o FIG 2025 com preço especial

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025 está chegando com tudo e, para celebrar o Dia dos Namorados, preparou uma ação exclusiva e imperdível para os apaixonados por música! Somente hoje, 12 de junho, até as 23h59, você e seu amor podem garantir dois ingressos para o mesmo dia do festival com um desconto especial.

Aproveite o “Date Combo Casadinho”: de R$ 360 por apenas R$ 250! Essa é a sua chance de viver momentos inesquecíveis ao som de grandes nomes da música brasileira em um dos festivais mais charmosos do Espírito Santo. Clique AQUI e garanta o seu.

É simples! Basta adquirir o CASADINHO, que dá direito a dois ingressos para o mesmo dia do festival, seja online ou em um dos pontos de venda físicos, até o final do dia de hoje. Não perca tempo, essa promoção é válida apenas enquanto durarem os estoques.

O que te espera no FIG 2025?

O Festival de Inverno de Guaçuí 2025 acontece de 3 a 6 de julho no Parque de Exposições da cidade, prometendo uma celebração musical inesquecível. Além da música boa, o FIG oferece gastronomia de dar água na boca, vinhos e cervejas artesanais de primeira, tudo isso em um ambiente acolhedor com o friozinho gostoso da região do Caparaó.

Atrações Confirmadas:

Sexta-feira, 04 de julho: Prepare-se para a energia contagiante de Marcelo Falcão , que sobe ao palco com hits como “Pescador de Ilusões” e “Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)”. A noite também contará com a presença da Banda Casaca e o DJ MANUX .

Prepare-se para a energia contagiante de , que sobe ao palco com hits como “Pescador de Ilusões” e “Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)”. A noite também contará com a presença da e o . Sábado, 05 de julho: Uma noite de pura emoção e nostalgia com o lendário Zé Ramalho , que trará sucessos como “Avôhai” e “Chão de Giz”. O Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e o DJ MANUX completam a programação.

Uma noite de pura emoção e nostalgia com o lendário , que trará sucessos como “Avôhai” e “Chão de Giz”. O (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e o completam a programação. Domingo, 06 de julho: O festival se encerra com entrada gratuita e uma programação especial dedicada à cultura regional, com Filipe Fernandes, uma roda de samba com Projeto Feijoada e a participação especial de Tunico da Vila (filho de Martinho da Vila). A entrada franca neste dia é mediante a doação de um quilo de alimento ou um agasalho.

Garanta seus Ingressos:

Online: Acesse https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

Acesse https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos de Venda Físicos (sem taxa): Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo à subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)



Não perca a chance de celebrar o Dia dos Namorados em grande estilo no FIG 2025! O festival promete ser um espetáculo único, com uma atmosfera mágica inspirada na magia do circo.

Para mais informações, siga o Festival de Inverno de Guaçuí no Instagram: @festivaldeinvernoguacui.