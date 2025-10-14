Confirmado! MC Maneirinho traz show eletrizante para Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim vai ferver no dia 15 de novembro com o show de MC Maneirinho, um dos maiores nomes do funk e trap do Brasil. Pela primeira vez no Espaço Beach Cachoeiro, o artista promete um show eletrizante, repleto de sucessos que conquistaram multidões em todo o país.

A expectativa é de casa cheia e ingressos esgotados. Além do setor único, o evento oferece lounges exclusivos, com atendimento personalizado, bebida liberada e todo o conforto para quem quer viver uma experiência diferenciada.

A produção garante uma superestrutura de som e iluminação, elevando o nível da festa e tornando a noite inesquecível. Outras atrações ainda serão anunciadas nos próximos dias, aumentando a expectativa do público.

Com muita energia, música e diversão, a festa Na Batida do Beach promete ser um dos maiores eventos do ano em Cachoeiro — uma celebração para quem ama o melhor do funk e do trap.

Serviço

Na Batida do Beach – MC Maneirinho