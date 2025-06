De graça! Domingo tem Tardezinha do FIG com muito sertanejo e samba!

Se engana quem pensa que o Festival de Inverno de Guaçuí acaba no sábado! O domingo, dia 6 de julho, promete ser daqueles inesquecíveis, com a tradicional Tardezinha do FIG. Uma programação perfeita pra fechar o festival no melhor clima: música boa, gente animada, comida gostosa e aquele pôr do sol incrível da serra capixaba.

E sabe o melhor de tudo? A entrada é gratuita! Basta levar um agasalho ou dois quilos de alimento. A partir das 14h, os portões do Parque de Exposições estarão abertos pra receber o público que quer curtir o FIG até o último acorde. E já começamos com aquele sertanejo gostoso, na voz contagiante de Felipe Fernandes, pra embalar a galera logo na chegada.

E sabe aquele combo perfeito de domingo? Música boa, gastronomia e cervejinha gelada? Então se prepara porque, na sequência, entra em cena o Projeto Feijoada com Tunico da Vila, trazendo aquele samba de raiz, cheio de história, energia e muito alto astral.

O samba começa pra valer por volta das 17h, quando a pista já vai estar fervendo de gente feliz, dançando, cantando e se despedindo do festival em grande estilo.

É pra reunir os amigos, vestir um look confortável, colocar o sorriso no rosto e aproveitar cada segundo desse domingo que promete ser simplesmente inesquecível no FIG 2025. Domingo é dia de samba e muita resenha boa na Tardezinha do FIG! Bora?

Foto: Divulgação

Garanta seu ingresso:

Online: https://lebillet.com.br/event/431/festival-de-inverno-guacui-19-junho-Guacui-ES

Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

FIG 2025: um espetáculo de festival

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica, inspirada na magia do circo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

03 de julho (quinta-feira): entrada gratuita com programação regional a confirmar.

4 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

5 de julho (sábado): Zé Ramalho, Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

6 de julho (domingo / entrada gratuita): Filipe Fernandes; Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

Meia entrada solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

