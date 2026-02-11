Deck House anuncia promoções antes do recesso de Carnaval

O Deck House divulgou a programação especial da semana e também o calendário de funcionamento durante o período de Carnaval. O local funcionará normalmente nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, mas fechará as portas nos dias 13 e 14. Além disso, permanecerá fechado na terça-feira (17), retomando o atendimento regular na quarta-feira, 18 de fevereiro.

Antes do recesso, a casa preparou uma agenda com promoções e música ao vivo. Na terça-feira (10), o Deck House realiza a promoção na porção de isca de frango, com 15% de desconto. A ação integra a programação intitulada “Programação da Semana” e busca atrair o público para celebrar o início das atividades especiais.

Nesta quarta-feira (11), o espaço promove a ação “Caipirinha em Dobro”. Na prática, o cliente compra uma caipirinha de limão e recebe a segunda por conta da casa. Com isso, o estabelecimento reforça a proposta de oferecer experiências atrativas ao público que frequenta o local para confraternizações e encontros.

Já na quinta-feira (12), o Deck House aposta em música ao vivo. O cantor Davi Scaramussa comanda a noite, que contará também com os drinks da casa e a proposta de proporcionar ao público “a melhor vista da cidade”, slogan adotado pelo estabelecimento em suas divulgações.

Recesso de Carnaval

Durante os dias seguintes, o Deck House abrirá normalmente de terça (10) a quinta-feira (12). No entanto, fechará na sexta-feira (13), no sábado (14) e também na terça-feira (17). O atendimento será retomado na quarta-feira (18), quando a casa volta ao funcionamento habitual.