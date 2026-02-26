Deck House promove noite de pagode com entrada franca no dia 13 de março

O Deck House confirmou a realização de mais uma noite dedicada à música ao vivo. No dia 13 de março, o espaço recebe o grupo ‘Pagode Duvidoso’, que promete animar o público com muito samba e pagode.

Inclusive, a entrada será gratuita. Além disso, os portões serão abertos a partir das 18h30, permitindo que os frequentadores cheguem com antecedência e aproveitem o ambiente antes do início da apresentação.

Sendo assim, o evento integra a programação musical da casa, que tem investido em atrações ao vivo para fortalecer o cenário cultural e de entretenimento local. Portanto, com o repertório voltado ao pagode, a expectativa é reunir um bom público para a noite especial.

Foto: Divulgação

Deck House aposta em programação variada

O Deck House é a opção em Cachoeiro de Itapemirim para quem busca em um só lugar: boa comida, drinks variados e música ao vivo, além de uma vista panorâmica da cidade!

Localizado no bairro Gilberto Machado, o espaço funciona de terça-feira a sábado, sempre a partir as 18h.

Nesta sexta-feira (27), Victor Nabrasi sobe ao palco. A apresentação combina boa música com o cardápio da casa, que reúne petiscos e pratos variados. Já no sábado (28), Thierry Vantil encerra a programação semanal com show ao vivo e destaque para os drinks preparados no bar.