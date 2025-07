É hoje! Marcelo Falcão sobe ao palco do FIG para show eletrizante!

Chegou o grande dia! O Festival mais charmoso do Caparaó começa nesta sexta-feira (04) e promete três dias de uma experiência inesquecível! E hoje, quem comanda o palco principal é ele: Marcelo Falcão! O ex-vocalista da banda O Rappa, dono de uma das vozes mais marcantes da música brasileira.

Com sua presença magnética, letras de impacto e uma energia contagiante, Falcão chega a Guaçuí pra entregar um show vibrante, cheio de mensagens de resistência, amor e esperança. Marcas registradas da sua trajetória musical.

No repertório, os fãs podem esperar de tudo um pouco: desde os grandes clássicos d’O Rappa, como Pescador de Ilusões, Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero) e Me Deixa, até as faixas de sua carreira solo, como as músicas do álbum Viver (Mais Leve que o Ar), lançado em 2019, que carrega uma pegada mais pessoal, mas ainda com a força de quem sempre teve algo a dizer.

Ao lado da Banda Casaca e do DJ Manux, a noite de sexta vai ser um verdadeiro espetáculo de som, luz e vibração, com ritmos que vão do rock ao reggae, passando por batidas que fazem o corpo mexer e a alma sentir.

A apresentação de Marcelo Falcão no FIG é um convite pra quem quer se arrepiar, cantar junto e viver momentos de pura intensidade. Então prepara o coração, porque sexta-feira tem emoção à flor da pele em Guaçuí!

Programação do FIG 2025

Sexta-feira (04/07): A partir das 20h, o palco recebe o DJ Manux, Lucas Turini e a energia contagiante da Banda Casaca. Além do aguardado show de Marcelo Falcão. Um dia para curtir com gente bonita e uma programação super animada.

Domingo (06/07): Em um dia especial de comemoração pelos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, a entrada será 100% gratuita. Mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. A partir das 14h, a Praça de Alimentação abre suas portas, recebendo Filipe Fernandes. Em seguida tem a roda de samba de Tunico da Vila com a banda Projeto Feijoada. O encerramento oficial, às 21h, será com um show especial de Fabiano Juffu & Orquestra, em homenagem ao Rei.

FIG 2025: uma experiência completa

O Festival de Inverno de Guaçuí reúne, em um só lugar, o melhor da música e gastronomia. Com mais de 15 restaurantes participantes, o evento oferece uma experiência completa, harmonizada com a Adega Perim, que conta com uma vasta seleção de vinhos, além de cervejas artesanais e outras marcas renomadas. Desfrute de um ambiente totalmente preparado para quem busca qualidade, segurança e diversão, com a temática circense levando a experiência do circo para dentro do festival.