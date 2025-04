É hoje! Penha Roots começa nesta sexta-feira (18) com várias atrações

O tão esperado festival das montanhas do Caparaó, o Penha Roots, em Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço, começa oficialmente nesta sexta-feira (18). O evento segue até o próximo domingo (20), com diversas atrações nacionais e regionais.

Nesta sexta-feira (18), quem abre o evento é o projeto Makossa, com um tributo ao Nação Zumbi e Chico Science. A banda é composta por: Anderson Ventura e Caio Metteoro (vocais), Negoleo (bateria/sampler), Vinícius Gigante (guitarra), Theo Pastorini (baixo), Kastanha (tambor de maracatu e percussão) e Rafael Jabah (tambor de maracatu e efeitos).

Para Anderson Ventura, vocalista do projeto, o público pode aguardar uma grande apresentação. “Podem esperar uma banda que dará o seu melhor no palco, com muito respeito ao legado de Chico. Será uma oportunidade ótima também para os amantes do manguebeat curtirem com a gente esse som e reunir novos admiradores. Venham com o coração aberto para receber muito amor e música com o Makossa”, disse.

Em seguida, a banda capixaba Macucos preparou uma noite de grandes hits de sucesso dos 25 anos de carreira do grupo para agradar o público. O guitarrista Xande Mendes enalteceu o line up da edição do Penha Roots, e disse que a expectativa é a melhor possível. “Particularmente, sou apaixonado por Patrimônio da Penha e todas as suas belezas naturais, pessoas e o café. Feliz demais que estamos no line up dessa edição. Vamos fazer um show cheio de hits que marcaram nossa história e canções mais recentes que já foram abraçadas pelos nossos fãs”, destaca.

Oriente é a atração nacional da primeira noite do Penha Roots

Para encerrar a primeira noite do evento, a banda Oriente é a atração nacional. Formado pelos MCs Chino e Nissin e o multi instrumentista, produtor musical e beatmaker Nobru, o Oriente foi criado em 2009 em batalhas de rima em Niterói, no Rio de Janeiro.

O trio foi um dos primeiros grupos de rap que usou a força das plataformas digitais para divulgar e difundir a sua arte, revolucionando o mercado da música independente. Com público fiel, já se apresentaram em festivais de renome como Rock In Rio, Planeta Atlântida e Planeta Brasil, e já dividiram palco com nomes de expressão no cenário musical como Damian Marley e Whiz Khalifa, além de tour pelos EUA e Austrália.

O Oriente é um nome consolidado no cenário do rap nacional, tendo um vasto número de canções lançadas, e segue conquistando públicos por onde passa, com a forte energia que emana em suas apresentações, que tem como temática o amor, amizade, a natureza e a valorização das relações. Com dois projetos acústicos, foram precursores do gênero no Brasil. Em 2024 o Oriente completa 15 anos de trajetória, marcando gerações e se preparando para mais um novo projeto acústico.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais