É o Tchan, Jammil e Cat Dealers agitam os camarotes do Vital 2026

No Vital 2026, a festa não termina quando o trio elétrico passa. Aproveitando o fim de semana prolongado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), o maior carnaval fora de época do Sudeste reúne uma programação que vai muito além do circuito principal. Além dos shows de Leo Santana, Durval Lelys, Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva, os quatro camarotes confirmados — Na Vista, Muvuka, Fervô e Pega no Cavaco convida Mãe Joana — terão atrações próprias para manter a animação em alta nos dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre os nomes já confirmados para os espaços estão Jammil, Cat Dealers, É o Tchan, Rafa & Pipo Marques, Alexandre Peixe, MC Maneirinho e outros artistas que reforçam a programação paralela do evento. Com o tema “Chame Gente”, o Vital também oferece opções de combos que unem camarote e bloco, proporcionando uma experiência completa para os foliões.

Leia também: Conheça os encantos que fazem de Marataízes a ‘Pérola Sul Capixaba’

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site oficial da Blueticket e no ponto físico da loja Democrata, no Shopping Vitória. Os valores variam conforme o setor escolhido, com arquibancadas a partir de R$ 40, camarotes a partir de R$ 100 e blocos a partir de R$ 210.

O Camarote Na Vista terá programação nos dois dias de festa. No sábado (10), sobem ao palco o DJ e produtor capixaba PontiFexx, a dupla Rafa & Pipo Marques e os DJs Locos. No domingo (11), será a vez do Jammil, do DJ Ariel B, da dupla Cat Dealers e do cantor Alexandre Peixe.

Já o Camarote Muvuka abre a programação de sábado (10) com MC Maneirinho, conhecido pelo sucesso “Chefe é Chefe, Né Pai”. A noite também contará com apresentações do DJ Lukão, Nanzin e Chemical Surf.

Um dos grupos mais populares da história do axé, o É o Tchan será um dos destaques da programação dos camarotes no domingo (11). A banda se apresenta no Camarote Pega no Cavaco convida Mãe Joana e também integra o line-up do Camarote Fervô, que recebe ainda o DJ Fran Albuquerque na mesma noite. Com sucessos que atravessaram gerações, o grupo promete levar ao público a energia dos hits que marcaram os anos 1990 e 2000. O Fervô também conta com atrações no sábado (10), quando recebe Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar.

“Os camarotes acrescentam novas possibilidades para quem vem ao Vital. Cada espaço constrói uma experiência própria, com atrações que conversam com diferentes públicos, criando novos momentos de encontro ao longo da festa e ampliando as opções para quem quer aproveitar intensamente os dois dias de evento. É essa diversidade que fortalece o clima de celebração que toma conta da cidade durante o Vital”, destaca uma das organizadoras do festival, Giulia Moussallem.

Grandes nomes comandam os trios

Enquanto os camarotes oferecem atrações exclusivas, o circuito principal será comandado por alguns dos maiores nomes do axé e da música baiana. No sábado (10), Tomate, Durval Lelys e Leo Santana comandam a folia no Sambódromo de Vitória. Já no domingo (11), Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva encerram a programação do Vital 2026, levando ao público um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações.

Serviço

Vital 2026 – Chame Gente

Dias 10 e 11 de outubro de 2026

Na Vista

Sábado (10): André Lellis, PontiFexx, Rafa & Pipo Marques e DJs Locos

Domingo (11): Jammil, Ariel B, Cat Dealers e Alexandre Peixe.

Muvuka

Sábado (10): MC Maneirinho, DJ Lukão, Nanzin e Chemical Surf.

Fervô

Sábado (10): Chemical Surf, MC Maneirinho e Erick Vilar

Domingo (11): É o Tchan e Dj Fran Alburquerque

Pega no Cavaco convida Mãe Joana

Domingo (11): É o Tchan

Bloco

Sábado (10): Leo Santana, Durval Lelys e Tomate

Domingo (11): Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva