Edição do Santa Jazz acontece em Santa Teresa em junho com 12 atrações

O tradicional Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, chega à sua 12ª edição em 2025 com uma programação imperdível para os amantes da boa música. O evento acontece de 13 a 15 de junho em Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, trazendo artistas nacionais e internacionais em um encontro de sonoridades sofisticadas. Consagrado como um dos festivais mais importantes do gênero no Brasil, o Santa Jazz também impulsiona o turismo local, movimentando restaurantes, pousadas e comércios da região. Ingressos podem ser adquiridos em LeBillet.com (https://lebillet.com.br/event/2159/santa-jazz-2025-13-junho-Santa-Teresa-ES)

Com apresentações gratuitas e pagas, o Santa Jazz contará com três dias de intensa programação. Na sexta-feira (13), a abertura oficial será seguida pelo show de Claudio Dauelsberg Quarteto, junto a Robertinho Silva e Ney Conceição, aquecendo o palco principal para as atrações internacionais Mike Stern (EUA) e Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA).

Mike Stern é um dos guitarristas mais respeitados do jazz fusion, tendo sido eleito “Melhor Guitarrista do Ano” pela revista Guitar Player e recebido indicações ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo. Ele também foi premiado com o Miles Davis Award no Montreal Jazz Festival, um reconhecimento a músicos que contribuem significativamente para o jazz. Não bastasse isso, o show de Stern terá como baterista Dennis Chambers, uma lenda do instrumento que gravou e se apresentou com nomes como Tom Coster, John Scofield, Brecker Brothers, entre muitos outros. Fez turnês com Carlos Santana e é membro do trio de jazz-rock Niacin. A noite promete uma imersão no jazz contemporâneo e nas influências do blues norte-americano.

No sábado (14), o festival oferece um dia repleto de grandes nomes e apresentações gratuitas. Destaque para Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA), trazendo a força do rhythm & blues, e Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA), uma verdadeira lenda do jump blues, com seu estilo enérgico e dançante que remete aos grandes pianistas do boogie-woogie. Já à noite, a programação paga reserva o talento do pianista e compositor Rique Pantoja Quarteto, acompanhado por André Neiva e Marcelo Martins, e a aguardada apresentação de José James (EUA), uma das vozes mais marcantes do jazz contemporâneo, conhecido por misturar jazz, soul e hip-hop em sua sonoridade. O guitarrista Artur Menezes, radicado nos EUA, encerra a noite com sua pegada explosiva de blues.

No domingo (15), um dos destaques é a apresentação de Roger Bezerra Trio convida Derico. Derico ficou famoso por integrar a banda do “Programa do Jô”, acompanhando entrevistas históricas e sendo um dos músicos mais carismáticos da televisão brasileira. Além disso, o último dia de Santa Jazz terá Via Brasil com Márcia Chagas. O encerramento também vai contar com Chico Chagas convidando Mauricio Einhorn, um dos maiores gaitistas do Brasil.

Vinho, cerveja e gastronomia

Além dos grandes espetáculos musicais, o Santa Jazz oferece uma estrutura de alta qualidade para o público. Haverá uma ampla área coberta, garantindo conforto em qualquer condição do tempo, além de mil cadeiras dispostas em frente ao palco principal. Para os apreciadores de boa gastronomia, o festival contará com uma diversificada praça de alimentação, além de uma adega com vinhos selecionados e ótimos rótulos de cervejas artesanais.

O Santa Jazz 2025 reforça a vocação de Santa Teresa como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, oferecendo ao público uma experiência única de imersão no jazz e na bossa nova. O festival tem apoio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e realização da Rota Eventos e Iamonde Design de Eventos.

Confira a programação completa:

DIA 13/06 – SEXTA-FEIRA (ENTRADA PAGA)

Palco Colibri: 20:00h – Abertura oficial

Palco Principal: 21:00h – Claudio Dauelsberg Quarteto 22:30h – Mike Stern (EUA) 00:00h – Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA)

DIA 14/06 – SÁBADO (ENTRADA GRATUITA)

Palco Colibri: 11:00h – Abertura Portões

Palco Principal: 12:00h – Big Bat Blues 13:30h – Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA) 15:00h – Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA) 16:00h – Encerramento programação diurna

DIA 14/06 – SÁBADO (ENTRADA PAGA)

Palco Colibri: 20:00h – Abertura dos portões

Palco Imigrantes: 21:00h – Rique Pantoja Quarteto 22:30h – José James (EUA) 00:00h – Artur Menezes

DIA 15/06 – DOMINGO (ENTRADA GRATUITA)

Palco Colibri: 11:00h – Abertura Portões

Palco Imigrantes: 12:00h – Via Brasil & Márcia Chagas 13:30h – Chico Chagas convida Mauricio Einhorn 15:00h – Roger Bezerra & Derico

