Exposição gratuita com animais marinhos gigantes termina esta semana no ES

A magia do oceano está em Vila Velha, mas por pouco tempo. A exposição “O Fantástico Mundo Marinho” entra em seus últimos dias no Shopping Praia da Costa e segue aberta ao público até 19 de outubro, oferecendo uma experiência gratuita e inesquecível para toda a família.

O espaço reúne 15 esculturas animatrônicas de animais marinhos gigantes, com sons e movimentos realistas que encantam crianças e adultos. Entre as atrações estão uma baleia-jubarte de quase 10 metros, um tubarão-baleia de 9 metros e um polvo com mais de 6 metros de largura. Também fazem parte da mostra espécies como orca, golfinho, arraia, tubarão-martelo e os queridinhos do público: Nemo e Dory.

Além das esculturas, a exposição conta com uma cabeça de tubarão instagramável, ideal para fotos divertidas, e uma área interativa gratuita com realidade virtual, jogos, oficinas, escorregador e carrossel. Para participar, basta retirar um cupom no aplicativo do shopping, válido por 20 minutos de brincadeira.

Segundo o gerente de Marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar, o objetivo é oferecer uma experiência única aos visitantes. “O Fantástico Mundo Marinho une diversão, educação e tecnologia, transformando o passeio em uma verdadeira jornada de descobertas”, destaca.

Serviço