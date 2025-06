Fabiano Juffu encerra FIG com show gratuito em homenagem ao Rei

O Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – FIG 2025 vai encerrar com chave de ouro e muitas emoções! No domingo (6 de julho), a partir das 20h, o público vai viver uma noite inesquecível com o show especial de Fabiano Juffu acompanhado por uma orquestra, em uma apresentação gratuita e aberta ao público, com entrada mediante a doação de 2kg de alimento não perecível ou um agasalho.

O show é um presente do Grupo Folha do Caparaó – GFC para a cidade de Guaçuí, em comemoração aos 21 anos do grupo, e será um momento de pura celebração da música e do talento de um dos maiores nomes da nossa cultura: o eterno Roberto Carlos.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, mesma terra do Rei, Fabiano Juffu emociona plateias por onde passa, impressionando pela semelhança vocal e pela fidelidade com que interpreta grandes sucessos como Detalhes, Lady Laura, Cavalgada, Cama e Mesa, As Curvas da Estrada de Santos, Nossa Senhora, Esse Cara Sou Eu e muitos outros.

Acompanhado por uma belíssima orquestra com músicos renomados, o show tem 2 horas de duração, reproduzindo com perfeição os arranjos originais das canções. O cenário também será um espetáculo à parte: painéis de LED, um charmoso piano branco e toda a estrutura inspirada nos shows de Roberto Carlos — incluindo o momento mais aguardado pelos fãs: a distribuição de rosas ao final, ao som de Jesus Cristo.

“Esse show tem sido um grande sucesso por onde passa, com muito carinho e reconhecimento do público. Será uma noite de grandes emoções”, garante Juffu.

Quem chegar mais cedo também garante conforto: o espaço contará com cadeiras disponíveis por ordem de chegada, proporcionando uma noite acolhedora para toda a família.

“Esse show é o nosso presente para Guaçuí, uma forma de agradecer ao público e celebrar os 21 anos do Grupo Folha do Caparaó com muita música, emoção e solidariedade. Fabiano Juffu entrega uma apresentação impressionante, que toca o coração de todos. É um espetáculo de respeito, carinho e admiração ao legado de Roberto Carlos”, destacou Elias Carvalho, diretor do GFC.

Prepare-se para viver grandes emoções no encerramento do FIG 2025. Um domingo de música, solidariedade e homenagens que prometem entrar para a história do festival mais charmoso do Espírito Santo.

Tardezinha do FIG

Mas as emoções começam mais cedo com a tradicional Tardezinha do FIG. Uma programação perfeita pra fechar o festival no melhor clima: música boa, gente animada, comida gostosa e aquele pôr do sol incrível da serra capixaba.

A partir das 14h, os portões do Parque de Exposições estarão abertos pra receber o público que quer curtir o FIG até o último acorde. E já começamos com aquele sertanejo gostoso, na voz contagiante de Felipe Fernandes, pra embalar a galera logo na chegada.

E sabe aquele combo perfeito de domingo? Música boa, gastronomia e cervejinha gelada? Então se prepara porque, na sequência, entra em cena o Projeto Feijoada com Tunico da Vila, trazendo aquele samba de raiz, cheio de história, energia e muito alto astral.

O samba começa pra valer por volta das 17h, quando a pista já vai estar fervendo de gente feliz, dançando, cantando e se despedindo do festival em grande estilo.

Garanta seu ingresso:

Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

sem taxa

FIG 2025: um espetáculo de festival

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica, inspirada na magia do circo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

03 de julho (quinta-feira): entrada gratuita com programação regional a confirmar.

4 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

5 de julho (sábado): Zé Ramalho, Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

6 de julho (domingo / entrada gratuita): Filipe Fernandes; Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila); especial Fabiano Juffu em homenagem ao Rei.

Meia entrada solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

