Festa da Penha recebe agentes de turismo de todo o país

Durante os festejos da padroeira do Espírito Santo, um grupo formado por oito agentes e operadoras de turismo de várias partes do Brasil estarão em Vila Velha para conhecer o potencial acolhedor canela-verde. O objetivo é divulgar os atrativos do município e oferecer pacotes turísticos durante o ano todo.

Para isso, a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Sebrae e a Fecomercio, organizou uma Famtour. Trata-se de uma ação para familiarização dos profissionais do ramo junto aos produtos e serviços turísticos de Vila Velha. Foi organizado um roteiro que inclui visitas guiadas aos principais pontos e atrações turísticas do município. Além da participação das atividades da Festa da Penha, entre romarias e missas.

Estarão na Famtour representantes de agências de viagens vindos de São Paulo, Pernambuco, Tocantins e Bahia. Eles visitam os atrativos da cidade de hoje (25) até segunda-feira (28).

Festa da Penha

Estão previstas visitas guiadas ao Convento da Penha e à Igreja do Rosário (segunda igreja mais antiga do país em atividade). Além do sítio histórico da Prainha, a recém inaugurada Ponte da Madalena e rendeiras de bilro da Barra do Jucu, Farol Santa Luzia, a orla de Vila velha, entre outros pontos.

O momento especial da visita desses profissionais será a participação na Romaria dos Homens (Romaria das Famílias), no sábado (26); Romaria das Mulheres, no domingo (27). Além da missa de encerramento da terceira maior festa Mariana do país, no Parque da Prainha, na segunda-feira (28).

Para o secretário de Turismo, Lucas Fraga, esse será um momento importante para impulsionar ainda mais o turismo canela-verde. “Será uma boa oportunidade de divulgar nossos produtos turísticos para profissionais do ramo. A ideia é que eles ofereçam Vila Velha como opção em pacotes turísticos para clientes de todo o país “, ressaltou.

