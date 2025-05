Festa de Venda Nova agita o fim de semana com super show de João Gomes

Venda Nova do Imigrante vai comemorar seus 37 anos de emancipação política com muita festa e música boa! E a comemoração promete: o cantor João Gomes é a atração principal do evento, que acontece nos dias 10 e 11 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – o famoso Polentão.

A programação começa no sábado (10), com o hasteamento da bandeira e a animada 6ª Corrida Kids, às 8h. Às 16h, é a vez da tradicional Corrida Rústica, que já virou marca registrada da cidade. E a partir das 19h, os portões do Polentão se abrem para uma noite de muita música com Rato Ventania e Seus Canalhas, Raione, Taianna e o aguardado show de João Gomes, que promete levar o público ao delírio!

Para curtir os shows de sábado, é preciso garantir o ingresso. Eles estão à venda no site Zig Tickets e em pontos físicos em Venda Nova e Brejetuba (veja a lista no fim da matéria). Os valores são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). No dia do evento, também será possível comprar na sede da Afepol, a partir das 10h.

Importante: menores de 18 anos só entram acompanhados do responsável legal, com documento e termo de autorização em mãos.

No domingo (11), Dia das Mães, a entrada é gratuita! A partir das 14h, o palco recebe a dupla Wagner e Edmar, e na sequência acontece um sorteio beneficente com R$ 100 mil em prêmios! Para fechar o evento com chave de ouro, tem show de Cleiton & Camargo, às 18h, e apresentação da banda local Os Breds.

Ingressos – sábado (10 de maio)

Os ingressos para o sábado custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, professores, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência, mediante apresentação de documentação.

Venda Online: ZIG.TICKETS

Programação da Festa de Venda Nova

Sábado (10/05)

08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)

09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal

16h: Corrida Rústica (Polentão)

20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas

21h30: Abertura Oficial

22h: Show com Raione

00h: Show Nacional com João Gomes

01h30: Show com Taianna

Domingo (11/05) – Entrada Franca

14h: Show com Wagner e Edmar

16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta

Batista da Silva)

18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo

20h: Show com Os Breds

