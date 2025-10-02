Festival com entrada franca mistura música, gastronomia e diversão no ES

Entre os dias 10 e 12 de outubro, o Ginásio Poliesportivo Municipal, na Serra Sede, será palco da 3ª edição do Serra Gourmet Festival. Com entrada gratuita, o evento vai reunir gastronomia, artesanato e shows com atrações para adultos e crianças.
A abertura do Serra Gourmet Festival, no dia 10 de outubro, contará com a Banda 80A+, com repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais dos anos 80, além dos clássicos sertanejos de Zé Felipe e Romário. No dia 11, a programação segue com a apresentação do grupo infantil Macakids, que há 15 anos encanta a criançada com sua proposta educativa e sustentável, seguida pelos shows de Alex Salles e o forró do Trio Mafuá, que prometem animar o público com o melhor do pé de serra.
Fechando o evento com chave de ouro, no domingo (12), Dia das Crianças, haverá uma programação especial dedicada aos pequenos, a partir das 12 horas. A diversão começa com pintura de rosto, bola mania, além da distribuição de pipoca e algodão doce. Em seguida, o público poderá se encantar com os espetáculos infantis ‘As Fantásticas Histórias Mágicas’, que une circo, teatro, música e contação de histórias, e ‘Circo na Praia’, ambos com o Palhaço Passarin. A programação se encerra com os shows de samba e pagode dos grupos D’Moleque e Mistura Perfeita.
Nos intervalos entre os shows, o DJ Wellington Luy vai comandar as picapes, garantindo muita música e animação para o público. E, além de boa música, o Serra Gourmet Festival oferece ao público uma experiência completa com gastronomia variada, cervejas artesanais e produtos da economia criativa local.
Serviço
3ª edição do Serra Gourmet Festival
- Data: 10, 11 e 12 de outubro
- Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Serra Sede
- Entrada gratuita
- Classificação livre
Confira a programação completa!
Sexta-feira (10)
- 16h – Abertura e DJ Wellington Luy
- 19h – Show Banda 80A+
- 21h – Show Zé Felipe e Romário
- 23h – Encerramento
Sábado (11)
- 14h – Abertura e DJ Wellington Luy
- 15h – Show Infantil Macakids
- 19h – Show Trio Mafuá
- 21h – Show Alex Salles
- 23h – Encerramento
Domingo (12)
- 12h – Abertura com recepção – pintura de rosto, bola mania, pipoca e algodão doce
- DJ Wellington Luy ao longo do dia
- 13h – Show Infantil Palhaço Passarin – “As Fantásticas Histórias Mágicas”
- 15h – Show Infantil Palhaço Passarin – “Circo na Praia”
- 16h – Show D’Moleque
- 18h30 – Show Mistura Perfeita
- 20h – Encerramento
