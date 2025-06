Festival da Moqueca servirá mil unidades em panela de barro

O tradicional Festival da Moqueca de Conceição da Barra chega à 7ª edição com novidades e muito sabor. Entre os dias 19 e 22 de junho, no feriado de Corpus Christi, a festa que já ostenta o título da maior moqueca do mundo servirá mil moquecas individuais, preparadas artesanalmente e apresentadas nas tradicionais panelas de barro das paneleiras de Goiabeiras.

Desde sua primeira edição em 2018 e o reconhecimento pelo Guinness em 2019 – quando o município preparou uma moqueca com 200 quilos de peixe em uma panela de barro gigante de 1,4 metro de diâmetro – o festival tem se consolidado como uma celebração da identidade capixaba.

Idealizado pelo produtor cultural Roberto Malacarne, o evento se tornou um dos maiores festivais gastronômicos do Espírito Santo. “Os preparativos para a realização deste evento começaram em fevereiro. Nosso primeiro movimento foi encomendar as panelas às paneleiras de Goiabeiras, especialmente para o festival. Cada uma delas será entregue ao visitante com uma saborosa moqueca dentro. A pessoa degusta e a leva para casa, como lembrança e memória afetiva”, explica ele.

Moqueca gigante

Além das mil panelas de barro individuais, haverá outra gigante, com cerca de um metro de diâmetro, usada para demonstrações ao vivo. A estimativa é que sejam produzidas 150 moquecas por hora, graças a uma estrutura eficiente e uma equipe comprometida com a qualidade do serviço. As moquecas também serão servidas com os acompanhamentos tradicionais, como arroz e pirão, em embalagens biodegradáveis, alinhando-se a uma proposta responsável e sustentável.

O festival contará, ainda, com 10 a 12 barracas de alimentação, onde chefs e cozinheiros locais apresentarão variações criativas do prato: moqueca de lagosta, de caranguejo, de siri, de sururu e até pastéis e risoles recheados com o famoso preparo. O público também terá a oportunidade de adquirir produtos típicos das comunidades quilombolas de Conceição da Barra e São Mateus, na Tenda Cultural da Rota do Sapê do Norte, como beiju, pamonha, farinha, urucum e pilado — todos produzidos por moradores da região.

A programação inclui apresentações culturais e shows musicais. Serão 12 atrações musicais ao longo dos quatro dias, com destaque para rodas de samba, pagode e axé retrô, além de apresentações culturais como o jongo, dança típica da região. A entrada é gratuita.

“Além de trazer entretenimento qualificado e promover a gastronomia na região, o Festival da Moqueca impulsiona a economia local, gerando novos empregos, crescimento na receita de outros setores por causa do grande número de visitantes que o evento reúne, fortalecendo a economia. A hotelaria e o comércio estão entre os segmentos que se beneficiam com a realização do evento”, afirma Malacarne.

Serviço: 7º Festival da Moqueca de Conceição da Barra

Local: Beira do Cais – Conceição da Barra (ES)

Data: 19 a 22 de junho de 2025

Entrada: Gratuita

Moquecas ao vivo, comidas típicas, artesanato quilombola, apresentações culturais e música regional